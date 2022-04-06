太急了！阿伯超商如廁沒衛生紙 隨手拿餐巾紙出事了…

張姓老翁到超商借廁所發現沒衛生紙，隨手拿了包貨架上的餐巾紙擦屁股被店家告竊盜。示意圖（資料照）

2022/04/06 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕72歲張姓老翁肚子痛，他跑進林園區某連鎖超商借廁所，但廁所內沒有放衛生紙，他順手拿了一包餐巾紙進去擦屁股，被店家提告竊盜，但檢方認為張翁有把剩下的餐巾紙留在廁所給下一位使用者，主觀上應無不法意圖，且事後也跟店家達成和解，偵結處分張翁不起訴。

檢方指出，去年11月18日下午5點多，張姓老翁行經林園區鳳林一路時，腹部突然疼痛不已，他急忙找了一間超商借廁所，張翁匆忙進入廁所一看，發現廁所裡沒有衛生紙，於是他隨手從廁所旁的貨架上，拿了一包未開封的餐巾紙使用。

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張翁解放完後，把剩下的餐巾紙留在廁所內讓下一位使用者可以擦屁股，店家事後盤點貨物時發現少了一包餐巾紙，經調閱監視器畫面後，發現餐巾紙被張翁偷拿去用，於是報警提告竊盜罪。

檢方偵查時，張翁否認行竊，辯稱他不知道貨架上的餐巾紙是要賣的，誤以為是店家提供給客人使用的衛生紙才會拿進廁所使用；店家則強調，他有在廁所張貼「本店未提供衛生紙」的告示，如果客人有需要，應該要向店家購買。

檢察官則認為，張翁開封餐巾紙拿去使用後，有把剩下的餐巾紙留在廁所內，沒有把它拿走，主觀上應無不法意圖，且雙方事後已達成和解，依現存事證難以認定有竊盜故意，因此偵結處分不起訴。

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