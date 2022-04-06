「國民法官」法庭席位被害人位置惹議 劍青檢改籲司法院揚棄威權心態

今年3月1日，司法院在新北地院舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，圖中手持麥克風者為司法院長許宗力。（資料照）

2022/04/06 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕「國民法官」制度將於2023年元旦上路，司法院委託台灣設計研究院打造全新的國民法官法庭，並於今年3月1日完工定案，但過程未事先與各方團體溝通，引來檢方質疑「只重法官台上體驗，不管台下訴訟參與」；由基層檢察官所組成的劍青檢改今向司法院表達抗議，並發表呼籲司法院「揚棄威權家父長心態」等5大聲明。

劍青檢改今發表5大聲明：

1、人民參與法庭，核心精神在「尊重與參與」：國民法官法的理念是邀請人民直接參與法庭，核心精神在「尊重與參與」。對於尊重，不是只尊重坐在台上的職業法官和國民法官，也應尊重所有參與訴訟活動的主體，包括檢察官、辯護人、被告、被害人、證人、鑑定人、沒收參加人等等，在法庭席位上給予適當配置的參與感，不是只尊重法檯上的法官座位，法檯下任意安排，反正有座位就好。

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2、司法院對於訴訟參與人之席位，錯誤配置且明顯不當：司法院原本於前年3月19日公布修正「法庭席位布置規則」，將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區，彰顯被害人在法庭上特殊的重要性與獨立性，堪屬正確。然而，去年10月19日，司法院竟片面修正「法庭席位布置規則」，未與各方協商，便將「被害人」席位挪移至公訴檢察官席位後方，變成檢察官後方第二排，毫不尊重檢察官及犯罪被害人團體，也將「沒收參與人」挪至辯護律師的後方，變成其後方第二排。此種毫不尊重的做法，不僅導致空間錯誤配置，有害訴訟參與，且前後二排作法，叫被害人或告訴人（遺屬）去後排坐，更是舉世所無。

3、被害人（或告訴人）之席位應獨立尊重：儘管司法院於前年刑事訴訟法的修法過程，未能提供被害人如德國程序法之完整訴訟權利，現在又片面將其法庭席位丟到外環後排，既不尊重，更阻礙空間參與，實與大法官解釋文精神相互違背。尤其在殺人案件，被害人包括死者遺屬，他們才是整個法庭活動中最痛苦，也最想見證正義，最想跟法官們說話的人，他們才是最應獲得尊重與參與的人。目前司法院的法庭配置，從未尊重被害人，應儘速重新調整更正。

4、司法院「敵人的敵人就是朋友，所以就可以坐在一起」空間邏輯錯誤，請獨立分桌：國民法官的新法庭內，所有訴訟參與人都是主角，每個人有各自不同立場，構築出整個事件的面貌。被害人（或告訴人）作為受害一方，立場固然與被告相對立；檢察官作為控訴被告的一方，原則上也與被告相對立。但這不代表檢察官和被害人（或告訴人）的立場就會相互一致。司法院只以：「敵人的敵人就是朋友，所以坐在一起」，把告訴人排在檢察官區域後排，實屬邏輯錯誤。

告訴人坐在檢察官區域內，且為後排，無從陳述意見或反映表情，甚至讓國民法官誤認完全依附於公訴檢察官。辯護律師區域後方第二排是沒收參加人，又是「敵人的敵人就是朋友，所以坐在一起」的一例錯誤，簡直像是威權老師恣意指派小學生，誰跟誰就坐一起，他們兩方立場可能嚴重相反，卻坐在辯護律師和被告區域，當起「背後靈」，法庭衝突如何處理？席位安排只重表面，毫無邏輯，甚至不尊重人。

5、請司法院揚棄威權家父長心態，尊重每個角色的主體性與參與感：國民法官法庭的空間席位安排，應尊重每個訴訟參與者的主體性，更讓其享有實質的參與感。空間規劃上，不應只專注於法檯上盤踞高坐的法官，更應兼顧法檯下每一個人的感受。建議被害人或告訴人的席位桌，理當獨立及尊重：應回到前年3月19日公布修正之「法庭席位布置規則」版本，提供獨立之席位；或更改調整至目前內環的獨立證人席位。

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