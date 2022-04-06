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    首頁　>　社會

    咖啡商捲毒品案遭槍殺 3煞今起訴、主謀逃杜拜被通緝

    去年12月8日，槍手黃泳群被遣返回台，他一下飛機即突發癲癇被緊急送醫。（資料照）

    去年12月8日，槍手黃泳群被遣返回台，他一下飛機即突發癲癇被緊急送醫。（資料照）

    2022/04/06 11:00

    首次上稿 10:20
    更新時間 11:00（新增：求刑）

    〔記者錢利忠／台北報導〕新北市新店區去年發生何姓咖啡商遭人槍殺案，曾製販偽禁減肥藥而被查緝的「製藥師」何男，平時與天道盟華山會成員許杜群有往來，許男質疑何男洩漏華山會的毒品情資，導致組織受到重大損失，涉嫌花600萬元買凶殺人，並於案發前即潛逃杜拜；槍手黃泳群及幕後首腦之一的張景欽、共犯陳憲民等3人先後落網，台北地檢署今依殺人罪將3人起訴，具體對主謀之一的張男求處最嚴厲之刑（死刑），並對許男發布通緝；在押3人今將移審台北地院。

    針對槍手黃泳群的部分，檢方痛批黃男年輕力壯，平日卻無所事事，沉迷賭博積欠賭債，不思以己力還款，妄想一步登天，自去年6、7月接獲殺人委託至11月22日執行計畫，中間相隔數月，顯有充足時間再三衡酌後果，然其善念終究敵不過惡念，貪求一次速得數百萬元而鑄下大錯，造成被害人家屬一生無法抹滅的痛苦，當為自己的行為得到懲罰，考量他落網後坦承犯行，並供出幕後指使，建請法院予以適當的量刑，以示懲儆。

    檢警調查，黃泳群犯案後立刻在當天搭機出境至中國廈門，中國公安接獲台灣通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，於去年12月8日由刑事警察局派員押解返台，檢方聲押禁見獲准，並持續追查幕後藏鏡人，先追槍枝來源，同月23日拘提共犯張男到案，也依槍砲罪羈押禁見。

    檢警專案小組同步追查金流發現，陳憲民在案發後涉嫌幫忙轉交安家費給黃泳群的家屬，將陳男拘提到案，一度諭令陳男60萬元交保，但他籌不出交保金而被裁定羈押。

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