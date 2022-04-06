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    在家喝3瓶啤酒騎車買宵夜 男闖紅燈遇警酒駕被上銬法辦

    葉姓男子在家喝了3瓶啤酒騎車買宵夜配酒，男闖紅燈遇警酒駕被上銬法辦。（民眾提供）

    葉姓男子在家喝了3瓶啤酒騎車買宵夜配酒，男闖紅燈遇警酒駕被上銬法辦。（民眾提供）

    2022/04/06 09:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名43歲葉姓男子在家喝酒，突感肚子餓想吃宵夜，以為只是一下子功夫不會有事，便騎機車外出買宵夜，途中恰巧遇到巡邏員警，警方發現他闖紅燈攔下盤查，聞到身上有酒味，施以酒測酒測值超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

    新興分局今指出，前金分駐所巡邏警組昨日凌晨0時許，在前金區河南、瑞源路口附近，發現一輛機車違規闖紅燈，立即上前將其攔下，葉姓騎士（43歲）向員警表示，自己沒注意到該路口有號誌才不慎違規。

    員警與葉男談話過程，發覺他的身上散發濃厚酒氣，詢問是否有飲酒，葉男閃爍其詞，僅表示自己在家喝了3瓶玻璃瓶裝啤酒，肚子餓了才會出門買宵夜，員警立即告誡葉男只要飲用酒類，都不得駕車上路，以造成其他用路人的危害，經員警實施酒測超過法定標準值，依公共危險罪現行犯上銬帶回偵辦。

    清明連假為避免酒駕等惡性違規有機可趁，高市警方規劃連續5天的酒駕大執法專案勤務，不分日夜於多處酒吧、餐廳、KTV等飲酒場所周邊積極主動盤查，新興分局共計取締19件酒駕，包括汽車4件、機車9件、慢車6件，分局長古瑞麟表示，對於酒駕違規絕對是零容忍，提醒民眾切勿心存僥倖酒後駕車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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