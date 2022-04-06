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    撞警車判6月+殘刑3年半 佛心法官改判易科罰金1天2千

    林男涉追撞警車，被高雄高分院從輕量刑。（記者鮑建信攝）

    林男涉追撞警車，被高雄高分院從輕量刑。（記者鮑建信攝）

    2022/04/06 06:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓業務員開車違規，又涉嫌追撞警車，被地院依妨害公務罪判刑7月，高雄高分院認為他假釋後有正當工作，逐漸融入社會，一旦入獄還須服殘刑3年6月，改判徒刑6月，給他1次自新機會，但把易科罰金由1000元提高為「2000元」，相當罕見。

    判決書指出，2021年1月25日凌晨2點41分，林嫌開車行經高雄市左營區文府路與重愛路路口停等紅燈時，後方由林姓警員駕駛的警車，發現他超越停止線，即按喇叭示意停車受檢。

    不料，林嫌竟拒絕攔查，加速駛離，並在重愛路與文學路口紅燈右轉，林員見狀隨即開啟警示燈及警報器鳴笛跟隨在後。不久，林嫌開車行經博愛4路與重忠路路口時，見該警車已接近，涉嫌衝撞後逃逸。

    地院依妨害公務罪，判處林嫌徒刑7月，他上訴指出，前因毒品案假釋出獄後，積極更生，回歸社會，若鋃鐺入獄，工作不保，其母親亦頓失依怙，家庭經濟必陷入困難，假釋也被撤銷，還須執行殘刑3年半，違法比例原則，請求改判得易科刑度或緩刑。

    高雄高分院審酌林嫌犯後態度良好，每月有5萬元收入，已逐漸適應社會生活，於是從輕量處6月，一方面繼續工作，融入社會，一方面可藉由反省、警惕自己行為，避免再犯，達到矯正之效果。

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