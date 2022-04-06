悲慘！ 女子為救罹癌夫打工遭性侵 忍辱賺醫藥費

彰化一女子到番茄園打工時遭雇主強迫要求她口交，甚至被性侵，女子為了籌癌夫醫藥費只能委屈求全。示意圖。（記者陳冠備攝）

2022/04/06 08:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣女子阿慧（化名）因丈夫罹癌化療，家中亟需醫藥費，於是到陳姓男子的番茄園工作，沒想到陳男見她頗有姿色，開始毛手毛腳，阿慧為了生計只好委曲求全，而陳男沒有同情，反而變本加厲的在果園裡對她性侵。最後陳男惡行遭揭穿，檢方也介入偵辦，阿慧丈夫也對陳男提告侵害配偶權，要求精神慰撫金70萬元。彰化地院近日審結，判處15萬元。

判決書指出，阿慧與丈夫結婚多年，家中經濟都由丈夫負擔，但2020年被檢查出罹患癌症第三期，必須長期化療治療，導致無法工作，阿慧為籌醫藥費，同年底上網應徵到陳男的番茄園採收工作，隔年1月，番茄園遭竊果物欠收，陳男辭掉全部的農工只留下阿慧，豈料陳男開始伸出狼爪，多次假藉幫阿慧按摩趁機觸摸、搓揉其胸部、臀部，儘管阿慧多次反抗，表明已有家室，陳男仍充耳不聞。

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判決內容指出，2021年2月，陳男趁阿慧在採收番茄時強行摸她胸部，又自行脫下褲子自慰，要求幫他口交，阿慧拒絕，陳男竟強行脫掉她的內衣褲，對她強制性侵得逞，阿慧考量家中經濟，只能委曲求全繼續留在番茄園工作，陳男於是利用這一弱點，多次對阿慧表示，「他很想要」，但阿慧以「月事來」等理由拒絕，陳男又不死心，3月間又將阿慧拉至番茄園性侵得逞。

最後，阿慧忍無可忍，對陳男提出刑事告訴，目前全案交由檢方偵辦。在偵查時，陳男坦承兩人有性行為，但辯稱是阿慧用臀部撞他私處，還撫摸他「小雞雞」，而兩人只有發生1次性行為，之前只是撫摸，是原告誣賴等語，他也因為被告，還因此得到精神官能性憂鬱症等。

阿慧的丈夫也對陳男提出侵害配偶權的民事訴訟，請求損害賠償。阿慧丈夫主張，他們的家庭原本和樂，只因其生病，才讓阿慧外出工作，卻遇上惡狼雇主，造成阿慧創傷，精神難以撫平，更破壞他們幸福家庭關係，他也因此失眠、焦慮等，因此請求精神慰撫金70萬元。

彰化地院審理，法官認為陳男在偵辦時已坦誠與阿慧發生性行為，原告主張請求賠償有理，不過難認兩人罹患精神疾病與此有因果關係，審酌，陳男育有3女，近2年年度所得為零，且有借款百萬元，符合法律扶助標準，最後判處陳男應賠償精神慰撫金15萬元。全案可上訴。

陳男惡行遭被害人丈夫提告侵害配偶權，彰化地院審結，需賠償對方精神慰撫金15萬元。（記者陳冠備攝）

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