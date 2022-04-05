工人偷走女內褲 被PO網揪出GG了

警方將林姓工人依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供）

2022/04/05 11:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名林姓工人昨騎車路過五甲三路一處透天厝，竟一時興起下手偷竊1件女用內褲後離去，吳男老婆內褲被偷，吳男氣炸PO網揪賊，警方昨晚循線查獲林男通知到案，林男感到後悔不已，警方今將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，嫌疑人林姓碼頭工人（56歲）昨天上午7時許，騎車到鳳山五甲地區買麵，途經五甲三路一處透天厝，發現吳家人洗好衣服晾在騎樓地，竟下手偷竊吳妻的女用內褲，得手後騎車離去。

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吳家人下午收衣服，發現少了吳妻的女用內褲，調閱監視器畫面，赫見竟有內褲賊出沒，一名可疑男子頭戴安全帽、口罩，下手偷走吳妻的女用內褲，吳男一度火大PO臉書，提醒民眾留意。

警方根據吳男提供內褲賊影像，調閱路口監視器畫面，以車追人鎖定林男涉案，昨晚通知他到案，林男到所一臉悔意，贓物女用內褲已丟棄。

據了解，林男坦承偷內褲犯行，供稱騎車路過發現女用內褲，一時興起伸手去拿，事後感到懊悔隨手丟棄，卻因此觸法得不償失。

警方也通知吳男到所，林男當面向吳男道歉，吳男也不追究他的責任，但因竊盜是公訴罪，警方今將林男依竊盜罪嫌函送法辦。

警方將林姓工人依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供）

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