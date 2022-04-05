男子闖大學猥褻心儀女職員 法院判刑1年可緩刑

楊男涉犯強制猥褻罪，嘉義地院判刑1年，緩刑4年。（資料照）

2022/04/05 10:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕27歲楊姓男子愛慕嘉義大學某位女職員，去年12月傍晚，竟闖入大學辦公室徒手環抱該名女子還襲胸、摸腹部，女子大聲呼救被辦公室外的學生聽到、伸出援手，救女子脫險。嘉義地方法院審酌被害人願給楊男機會，但希望不要再發生類似行為等意見，依其犯強制猥褻罪判刑1年，緩刑4年。

判決書提到，27歲楊某準備國家考試待業中，與父母同住，因在嘉大與女職員有數面之緣，心生愛慕之情，去年12月24日下午5點，竟闖入女職員的辦公室將內門關閉，正面徒手環抱女子，女子不斷掙扎，他再將辦公室電燈關閉，自背後緊抱並撫摸女子胸部及腹部，還將臉緊貼女子的左臉頰等，對女子強制猥褻，女子趴在地上自辦公室朝鐵門外不斷揮手呼救，路過的學生察覺有異，連忙入內制止楊男，並報警處理。

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法官認為，楊男所涉犯罪情節重大、不應給予寬待，然而審酌楊男未掩飾犯行，以及被害女職員審理時表達不願再跟楊男見面，但願意給對方機會、同意給予緩刑，但希望對方不要再有類似行為，還有楊父提出希望讓楊男到醫院接受檢查，楊母曾表達兒子有事情會壓抑自己、考慮帶他就醫治療等意見，宣告緩刑4年、以勵自新。

為保護被害女職員，法官諭知楊男緩刑期間付保護管束，禁止對女職員騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信等方式聯絡，判決確定起2年內，每2個月到指定機構接受精神治療及心理輔導。

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