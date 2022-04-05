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    騎鐵馬被撞求償5百萬 因爛醉逆向民刑皆輸

    警方執行酒測勤務。示意圖（資料照）

    警方執行酒測勤務。示意圖（資料照）

    2022/04/05 07:29

    〔記者鮑建信／高雄報導〕蘇姓男子開車撞倒騎腳踏車的呂姓男子，涉嫌過失致重傷害罪，並被求償5百萬元，高雄高分院調查，呂爛醉貿然跨越槽化線逆向行駛，判決蘇男無罪定讞，求償一併駁回。

    檢方指出，2019年12月28日晚上10點55分許，蘇男駕駛小客車，沿高雄市仁武區鳳仁路由北往南方向行駛，涉嫌撞上貿然跨越槽化線並逆向騎腳踏車的呂姓男子，經送醫急救後，頭部受重創，四肢偏癱攣縮，蘇被依過失致重傷害罪起訴，並遭求償500萬元。

    蘇告訴法官說，其沒有違反任何注意義務，依據其行駛的速度，煞停需要3.3秒，但呂進入其行駛的車道後只有2秒可反應，無法採取任何的安全措施，否認犯行。

    蘇被橋頭地院判決無罪後，呂男不服上訴，檢方並指出，呂僅騎乘自行車，車速應認非快，逆向一路駛來與其他車輛都未發生撞擊，益徵該路段對向車道行駛車輛均能注意到他騎車穿越道路，蘇若有注意車前狀況，或下雨後減低車速，應有閃避或煞停的可能。

    2審合庭法官調查，據車禍鑑定報告，呂出現在蘇前方，距離車禍發生至多僅約2秒，加上呂車無任何反光、發光設施，而當時蘇車時速50公里，煞停時間約需3.3秒，根本來不及閃避。

    此外，呂經抽血檢驗後，酒精濃度高達313毫克/公升，換算後相當於吐氣所含酒精濃度1.56 毫克/公升，有重大過失，車禍鑑定報告並認定蘇沒有過失，因此維持無罪判決。

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