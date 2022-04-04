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    曾遇外送員露鳥性騷 涼麵店火辣闆娘又遭友偷拍性愛片怒告

    老闆娘請友人至店內作客，但友人早到店門深鎖，友人聽見裡頭傳出陣陣嬌喘，於是透過鐵捲門信箱口伸手機偷拍，還真拍到老闆娘正在與他人行魚水之歡，影片也遭瘋轉，老闆娘得知後則氣得提告。示意圖。（資料照）

    老闆娘請友人至店內作客，但友人早到店門深鎖，友人聽見裡頭傳出陣陣嬌喘，於是透過鐵捲門信箱口伸手機偷拍，還真拍到老闆娘正在與他人行魚水之歡，影片也遭瘋轉，老闆娘得知後則氣得提告。示意圖。（資料照）

    2022/04/04 22:21

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市某涼麵店老闆娘因為太正、太火辣，在不少社交平台、社群被瘋傳，網路掀起討論，更有外送員對其脫褲示愛遭法辦。日前老闆娘請友人至店內作客，但友人早到店門深鎖，友人聽見裡頭傳出陣陣嬌喘，於是透過鐵捲門信箱口伸手機偷拍，還真拍到老闆娘正在與他人行魚水之歡，影片也遭瘋轉，老闆娘得知後則氣得提告。

    據了解，這家涼麵店的老闆娘多次被網友側拍上傳網路各社群，火辣身形、姣好面貌，讓不少男性客人趨之若鶩，也在網上掀起討論。2020年下旬，還有名外送員太過愛慕老闆娘，跑進涼麵店脫褲露鳥，遭老闆娘提告，外送員被依違反性騷擾防治法送辦，老闆娘魅力可見一斑。

    上月底，老闆娘邀請1名友人至店內作客，友人抵達店門口時，發現鐵捲門尚未開啟，但隔著鐵捲門竟聽見「嬌喘聲」，該名友人遂拿出手機，打該鐵捲門信箱口，對著店裡偷拍，竟拍到老闆娘與一名男子2人全裸正在做愛，影片一共拍了快2分鐘，記錄下店址、店名，最後影片遭到外流。

    老闆娘悉知自己的性愛影片遭瘋轉，氣得報警處理，警方受理後也快速鎖定影片拍攝者，現已通知其到案說明，警方表示本案將依妨害秘密罪嫌進行偵辦。警方呼籲，民眾切勿偷攝他人私密影片、照片，更不應該外流，若收到不明性愛影片，也切勿轉載，以免觸法得不償失。

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