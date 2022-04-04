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    高雄某診所前院長遭控潑尿被錄 法官指「很難辨認」判無罪

    高雄某中醫診所前院長被控潑尿、垃圾，影像很像被起訴，但高雄地院法官認定證據不足，改判無罪。（記者黃良傑攝）

    高雄某中醫診所前院長被控潑尿、垃圾，影像很像被起訴，但高雄地院法官認定證據不足，改判無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/04/04 13:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某中醫診所前任梅姓院長被控向診所潑尿、倒垃圾，診所提供監視影像，並有2名工作人員向檢方指認，依走路姿勢、穿著及所騎單車都「很像」梅前院長，但因持傘，因戴帽及口罩很難辨識「就是」梅前院長，被告矢口否認，高雄地院審結認定證據不足，判梅無罪。

    檢方認定被告3次犯行起訴，主要依據診所鍾姓董事長特助證詞，特助根據監視影像，指證對診所潑尿者的穿著、體型、身高等，就連所騎乘的單車，都和前任梅姓院長相彷，最後認定潑尿嫌犯應是梅前院長。

    另一名證人何姓診所助理，根據影片潑尿人的走路姿勢，表示被告獨特的走路姿勢，一眼可認出和被告梅男相同，認為潑尿人應是梅姓前院長，檢方以在診所門口潑尿液、丟垃圾，引發惡臭，嚴重貶損診所現任院長名譽及社會評價，依公然侮辱罪起訴，被告喊冤，堅稱當時他沒到過中醫診所，監視器畫面並不是他本人。

    高雄地院勘驗畫面，發現涉案人拿著雨傘，距離攝影機有段距離，難以辨識其身形和穿著；此外，據查證人鍾姓特助、何姓助理過去疑曾與被告有過嫌隙，指證潑尿、垃圾等行為，應該要補強更有力證據才對，故以證據不足判前院長無罪。

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