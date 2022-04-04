賓士槍擊案死者家屬將提告 警：深表遺憾但尊重

監視器拍下員警追擊賓士瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

2022/04/04 13:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區上月10日林姓男子開賓士拒檢還危險駕駛，遭警方開3槍阻止，未料擊斃賓士後座鍾姓男子，今日在新北市立殯儀館舉行鍾男告別式，鍾母接受媒體採訪表示將對警方提起過失致死告訴。警方則表示，執法過程屬危急狀況下不得已之必要作為，對於鍾男遭遇也深表遺憾，中和警分局將全力配合司法調查。

據了解，中和警分局長李建廣在案發後，分別在上月21日、29日帶領中原派出所長張竣傑以及當時執勤的張姓警員前往靈堂致意，警方強調，將持續關懷協助家屬處理後續事宜。另家屬對員警提告，雖感遺憾仍予以尊重。

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鍾母律師受訪時則再度強調，本案是為「交通違規案件」，警方可採取的措施並不一定要開槍，大可聯絡警網進行攔截圍捕，他認為有違警械使用條例相關規定，鍾母據此提出告訴，目前尚未決定求償金額。鍾母也說，希望她兒子是最後一個，不要再有人遇到類似的事。

警方說，對於林嫌駕駛當下持續駕車試圖衝撞逃逸，視公眾生命如草芥，員警為防止危害持續及擴大，保護他人生命安全，依法開槍喝止，實屬在危急狀況下不得已之必要作為。現為求慎重公允，本案已由新北市刑警大隊主動報請檢察官指揮偵辦中，警方將全力配合司法調查，釐清責任歸屬。

林姓男子開賓士車拒檢逃逸，一路上危險駕駛，警方開3槍阻止，未料擊斃後座鍾姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

鍾母律師強調本案為「交通違規案件」，警方可以有開槍以外的選擇。（記者徐聖倫翻攝）

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