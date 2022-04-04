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    工人酒後上工爬屋頂摔死 老闆賠錢和解換緩刑

    黃姓工人爬上屋頂墜落死亡，圖為施工的工廠屋頂。（記者張瑞楨翻攝）

    黃姓工人爬上屋頂墜落死亡，圖為施工的工廠屋頂。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/04/04 12:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣廖姓男子於2019年3月22日，承攬一間工廠屋頂維修時，帶5名工人施工，有早上喝酒習慣的黃姓工人，爬到屋頂踩破塑膠採光浪板墜落死亡，廖男宣稱黃男之死與他無關，他曾交代死者不能爬屋頂，且死者曾於上工前喝酒，法官認為，縱使死者工作前喝酒，影響也有限，癥結還是廖男沒做好防護，整個工安設施付之闕如，廖男事發後推諉，態度惡劣，依過之致死罪判刑2年，廖男上訴並趕緊賠償，二審維持原判，但給他緩刑5年，免除入獄之苦。

    判決書指出，廖男是防水工程行的老闆，上述時間帶5名工人施工，負責在地面上切割建材、鎖螺絲的黃姓工人，聽到屋頂上同伴叫喚，卻因現場吵雜聽不清楚，他爬上屋頂時，踩破採光浪板，從6.49公尺高屋頂墜樓死亡，檢方認為廖男施工前沒規劃安全通道，沒有架設適當強度踏板，沒有裝設堅固格柵或安全網，廖男事發時不再場（辦理兒子喪事），沒有現場維護安全，工人也沒有安全帶，所有工安裝備付之闕如，導致黃男死亡，依過失致死罪起訴。

    廖男辯稱說，他交代黃男不能上屋頂，黃男擅自爬上屋頂，死因與他無關，另外，黃男上工之前，有晨間喝酒習慣，檢方沒有及時採集檢體，釐清死者究竟有無飲酒，至屬遺憾，死者「上工前飲酒」，至少在量刑方面，有利於廖男。

    法官認為，黃男上工前是否喝酒，因無採驗而難以確認，基於「罪證有疑利於被告」原則，應認定黃男上工前飲酒，但死亡主因，還是廖男沒有做上述工安防護措施，包括安全通道、防墜措施等，如果黃男晨間喝酒，黃男還能開車到施工現場，墜樓時間距離喝酒已有2小時40分，喝酒的影響應屬有限，且廖男明知黃男喝酒，卻沒有拒絕上工，無從據此卸免刑責，依過失致死判刑2年。

    黃男上訴二審，態度也大為轉變，賠償死者家屬、雙方和解，聲明從輕量刑，台中高分院仍維持一審原判，但宣告緩刑5年，免除入獄之災，可再上訴。

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