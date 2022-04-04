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    首頁　>　社會

    「要不要去廁所？」 小女孩公園看梅花鹿 遇2怪阿伯要抓她…

    鹿野梅花鹿公園新設遊憩區，在地鄉公所將與警方協商置裝設監視器，避免再有怪事發生。（記者陳賢義攝）

    鹿野梅花鹿公園新設遊憩區，在地鄉公所將與警方協商置裝設監視器，避免再有怪事發生。（記者陳賢義攝）

    2022/04/04 12:50

    〔記者陳賢義／台東報導〕1對外縣市夫妻利用清明連假，帶著女兒前往台東鹿野梅花鹿公園遊玩，未料正當爸爸帶著女兒體驗射箭，射到忘我之際，待在旁的女兒竟遇到2名怪伯伯，其中1人還作勢抓小女孩，且猥褻詢問「要不要去廁所」，所幸到車上拿東西的媽媽折返遇到，2名怪伯伯才離去，婦人憂心可能再有人受害，在「台東大小事」貼文提醒，引發網友同聲撻伐，警方主動回應，將加強巡邏並申裝視器。

    婦人貼文指稱，清明連假他們從外縣市到台東玩，3天2夜帶孩子玩得很快樂，但發生了一件事，前往梅花鹿公園帶孩子看梅花鹿，本來玩得很開心，後來爸爸帶著女兒去射箭，射到忘我自己專注的在射箭，而她則去車上拿東西，回來看到2個阿伯，其中1人要抓著她中班的女兒，但沒抓到，女兒看到她立刻跑向前，隨後詢問女兒那個阿伯有沒有跟妳說什麼？女兒回答說：「他問我要不要去廁所」，此時2個阿伯繼續一直看，可能確認她是媽媽後才離開，2個阿伯看似遊客，還帶著2個約國中的男孫。發生了這件事，不知要PO在哪裡好，後來找到了「台東大小事」這個社團，因而則文提醒同樣生活的台東的大家，尤其是有帶孩子的爸媽們。

    關山分局瑞源派出所主動回應表示，對於民眾反應一定會積極處理，該處是新成立遊憇區，派出所除派員加強巡邏，也會申請加裝監視器。鹿野鄉公所秘書許文德則說，會要求工作人員多如注意，也會和關山分局協商在適當位置裝設監視器。

    婦人將女兒遇到2怪阿伯經過PO網，提醒家長小心注意。（記者陳賢義翻攝）

    婦人將女兒遇到2怪阿伯經過PO網，提醒家長小心注意。（記者陳賢義翻攝）

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