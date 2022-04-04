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    7旬翁失蹤逾40年「死了2次」 台南警協助亡者落葉歸根

    永康警分局協助確認王姓老翁的真實身份，並聯繫家屬，還北上彰化處理後續事宜。（永康警分局提供）

    永康警分局協助確認王姓老翁的真實身份，並聯繫家屬，還北上彰化處理後續事宜。（永康警分局提供）

    2022/04/04 12:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕已屆7旬的王姓老翁，離家逾40年，音訊全無，被列為失蹤人口，6年前法院宣告死亡，其實他「一直活著」，上個月23日，暈倒送醫不治，礙於身份問題，難以後續處理，台南永康警方全力協助，靠著生前從事泥水工作的職業線索，成功確認，聯繫到彰化的親屬辦理喪葬事宜，順利地「落葉歸根」。

    永康分局上個月23日接獲轄內奇美醫學中心來文，請求協助辨識1名74歲的男性死者身份，以利後續喪葬處理，派出所警員林忠毅與防治組巡佐陳育文合作，展開查訪。

    死者是今年3月中旬昏迷，送奇美急診搶救，轉加護病房後過世，因沒有攜帶任何足以辨識身份的證件，院方透過特徵，找到疑似相符的王姓男子就醫紀錄，嘗試通知彰化的家屬，卻遭婉拒。

    親屬向院方指稱，家族成員中確實有1位姓王的男子，但因失蹤已久，遭法院宣告死亡，若沒更進一步的相符資訊，並無意願南下處理。

    陳育文與院方社工的努力下，將案情過程報告檢察官，聲請司法相驗，因此啟動調查，林忠毅找到老翁的同居人，詢問後，也無法為死者確認身份，只知道他生前從事泥水工作。

    警方依此線索，致電親屬詢問家中的王男失蹤前從事何種職業，也回應是泥水工作，兩者相符，讓案情有重大突破，分局也透過科技警政「指紋鑑定」，成功辨識出身份。

    身份確認後，警方協助老翁的兒子處理後事，根據描述，王男因故離家逾40年，期間都未與親屬聯繫，沒有人知道他的行蹤。

    陳育文說，一般失蹤人口7年，就可申請死亡宣告，但家屬都未完成相關行政程序，到2014年才提出，2016年法院宣告死亡。

    為避免讓老翁親屬南北奔波，同時掌握整體案件時效與完整性，林忠毅配合家人的時間，帶著所有資料專程北上彰化，在就近派出所完成相關流程。

    永康分局長甘炎民感謝陳育文、林忠毅的努力，不辭千里北上彰化提供家屬最便利的服務，成功指引老翁落葉歸根，讓亡者得以安息。

    永康警分局協助確認王姓老翁的真實身份，並聯繫家屬，還北上彰化處理後續事宜。（永康警分局提供）

    永康警分局協助確認王姓老翁的真實身份，並聯繫家屬，還北上彰化處理後續事宜。（永康警分局提供）

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