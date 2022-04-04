工人誤將重補劑打入反應槽中毒亡 技術顧問卸責判1年6月

桃園市觀音區1間環保科技公司，2019年3月20日發生硫化氫中毒，造成1名工人死亡，案發時消防人員在外以水槍噴灑等待氣體逸散。（資料照，消防局提供）

2022/04/04 11:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀音區1間環保科技公司，2019年3月20日發生硫化氫中毒，造成1名工人死亡，經查全案是因誤將1桶硫氫化鈉（重補劑）當成待處理廢液，導致打入反應槽時發生意外，現場也未設置相關防護及監視主管，環保公司61歲現場技術顧問溫姓男子審理時設詞矯飾犯行、卸責，被依過失致死罪判刑1年6月，其擔任負責人及廠長的妻子、女兒，因坦承犯行且與被害人和解均獲緩刑，環保公司另被依職業安全衛生法科罰金20萬元。

溫男於2019年3月19日指示伍姓工人自行將廠內待處理廢液打入反應槽，隔天伍男便要普姓工人執行操作，過程中普男誤取裝有硫氫化鈉的液體，打入反應槽後發生硫化氫中毒，送醫後因中毒性休克死亡，案發時現場測得硫化氫濃度為15ppm。

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檢方及勞檢單位調查，工人作業時現場並無設置防護措施、監視主管及提供員工適當的防護裝備，溫男及60歲楊姓負責人、30歲溫姓廠長，分別被依「刑法」過失致死罪、「職業安全衛生法」送辦並起訴。

楊婦、溫女審理時均坦承不諱，溫男則否認有任何過失致死犯行，辯稱他只是股東及化學顧問，廠務都是由廠長負責，他僅幫忙廢液化學調配，案發時他指示伍男打入反應槽的是待處理廢液，是工人誤將重補劑打入才導致中毒；辯護人則稱，溫男只負責廢液打入後的化學加藥工作，並非負責現場監督之人。

不過，溫女證稱，廠內僅溫男接受過廢液化學反應相關訓練，相關業務都授權他處理，工人也證稱作業都是依溫男指示，法官認為溫男推稱只負責廢液調配、不涉及廢液打入反應槽等說詞，顯係臨訟卸責之詞，無足採信，依過失致死罪判處他1年6月徒刑。

審酌楊婦、溫女犯後坦承、與被害人達成和解，分依職安法、過失致死罪判刑6月、10月徒刑，均予以緩刑，另對環保公司科罰金20萬元。

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