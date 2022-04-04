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    拒檢遭警槍擊死亡鍾男告別式 鍾母聲明將對警提告

    中和警分局。（資料照）

    中和警分局。（資料照）

    2022/04/04 10:07

    〔記者徐聖倫／新北報導〕3月10日新北市中和區一輛賓士拒檢並衝撞警方，警方未阻止事態擴大開3槍嚇阻，未料其中一槍擊中後座鍾姓男子腦部，鍾男不治身亡，今中午將於新北市立殯儀館舉行鍾男告別式。鍾母發聲明稿泣訴「我連道別機會都沒有」，並將對警方提出過失致死告訴。警方表示，關於員警用槍時機並無不妥，對鍾男的死警方也感到遺憾，若面對告訴將尊重司法。

    鍾母表示，兒子死後每日都活在悲痛中，她希望趁告別式這一天，期許不要，在有這樣的事發生在其他人身上，同時也正式向當時值勤的員警提出過失致死告訴，並希望新北地檢署能夠詳查本案。

    關於員警執勤使用槍械手段，鍾母有幾點主張，首先本案她認為只是交通違規逃逸，使用槍械並非唯一阻止手段，尚可聯絡警網包抄圍堵；其次，若依法得以使用槍下情況下，也應該是對車射擊，而非對人，更不應對後座乘客。

    再者若是開槍阻止理應射擊車輪或引擎以制止車輛行進，當下執勤員警卻在跑動中不易瞄準的條件下射擊，鍾母認為違反了警械使用條例；最後鍾母呼籲，希望新北市警局公開執勤員警密錄器、路口監視器等畫面，以還原事發經過。

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