花蓮13消防隊員全採陰 消防局明天起疏散異地辦公

花蓮縣消防局明天起疏散異地辦公。（資料照，記者王錦義翻攝）

2022/04/04 09:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局自強分隊一名消防員確診，衛生局緊急安排相關接觸者進行PCR檢測，並匡列17名接觸者，昨晚13名消防員檢驗結果均為陰性，目前共有7人居家隔離、10人自主健康管理中；消防局出，消防局自明天開始，將外勤分為2組，減少交班次數避免染疫，內勤6日起上班也採取分組異地辦公。

消防局指出，由於現值清明連假期間，同一棟大樓內勤人員均未受影響，目前有17名上班隊員及交接班同事被匡列，除了返鄉人員，截至昨晚間7點已採檢13位，全數為陰性。其中7位消防員列居家隔離，有10位自主健康管理，自強消防隊各項救災救護勤務則由鄰近消防單位相互支援。

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消防局長林文瑞說，目前仍不清楚該名消防員為何染疫，尤其很多病患處於潛伏期，未有症狀，要找出傳播鏈可能有點難度，現由疫調人員著手調查，希望能找到感染源。由於自強分隊位於消防局本部的一樓，消防員染疫讓消防局拉起警報，昨晚緊急召開視訊一級主管會議直到深夜，會中以阻斷未來可能的病毒傳播鏈為首要目標，確保消防能量最佳化。

消防局指出，具體應變措施包括外勤暫時調整為AB組，執勤3天、休3天以減少交班次數並兼顧消防員身心負荷；此外為避免疫情癱瘓內勤業務系統，也要求內勤人員自4月6日起，實施分組異地辦公。各分隊均配置慈濟基金會捐贈快篩試劑，未來人員上班期間如身體不適隨時可做檢測。現在從勤務及業務面雙管齊下阻斷病毒傳播鏈，希望不慎染疫的隊員盡速康復，同時呼籲鄉親口罩戴好戴滿、勤洗手落實健康管理。

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