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    首頁　>　社會

    酒後散場走錯樓遭訕笑 雙方12人大亂鬥遭逮法辦

    員警到場喝斥發生衝突的雙方人馬住手！（圖由警方提供）

    員警到場喝斥發生衝突的雙方人馬住手！（圖由警方提供）

    2022/04/03 15:02

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區中華東路1處購物中心停車場於今天凌晨2點許傳出有多人打群架狀況，轄區市警一分局接獲民眾報案、立即調派線上12名快打警力趕抵現場，當場喝止、逮捕雙方共12名犯罪嫌疑人。警方詢問赫知雙方衝突原因居然是一方4人搭電梯走錯樓層，被有8人的另一方訕笑，引發這場大亂鬥。

    警方調查，雙方人馬原本互不相識，恰巧於清明連假到台南東區這家購物中心的同1家KTV喝酒歡唱，雙方在歡唱、喝酒結束後散場搭乘大樓電梯欲到停車場取車時，有4人的許姓男子一行人因走錯樓層被另一方有8人的黃姓男子等人訕笑，許男一方不滿遭到對方取笑，與黃男一方一言不合、爆發口角爭執。

    接著，許男一方4人氣得出手猛毆黃男一方8人，雙方發生肢體衝突、徒手互相毆打，黃男一方雖有8人，但多數已喝到酩酊大醉，黃男一方有4名成員被打得頭部與手部擦挫傷。12人裡多數是20多歲的年輕男子。

    市警一分局員警到場喝斥雙方住手，為防止衝突事端擴大，警方將許、黃雙方人馬分別載送到莊敬派出所與東門派出所進行調查。警方訊後依刑法妨害秩序及傷害罪嫌報請台南地檢署偵辦。一分局警方強調，警方處理暴行鬥毆等違法情事，必以優勢警力快速趕到現場壓制，會嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方依刑法妨害秩序與傷害罪嫌將打群架的12名雙方人馬都移送法辦。（圖由警方提供）

    警方依刑法妨害秩序與傷害罪嫌將打群架的12名雙方人馬都移送法辦。（圖由警方提供）

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