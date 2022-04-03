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    東南水泥僅工安主管送辦 林于凱︰刑法漏洞應檢討現有法規不足

    東南水泥儲槽倒塌壓垮電塔，癱瘓高鐵疏運，市議員林于凱批評真正應該負責的業主東南水泥，只有工安主管被送辦。（記者李惠洲攝）

    東南水泥儲槽倒塌壓垮電塔，癱瘓高鐵疏運，市議員林于凱批評真正應該負責的業主東南水泥，只有工安主管被送辦。（記者李惠洲攝）

    2022/04/03 14:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕東南水泥儲槽倒塌壓垮電塔，癱瘓高鐵疏運，檢警陸續約談包商到案，市議員林于凱批評真正應該負責的業主東南水泥，只有工安主管被送辦，但這也是我國刑法上的漏洞，對於公安意外，刑事上若無特別規定，只能送辦自然人，他認為有檢討現有法規不足的必要。

    時代力量高雄市議員林于凱指出，這起事故除重罰慣犯外，也要面對結構性問題，檢討現有法規的不足。昨天一開始，檢警約談炯德營造現場工安負責人、炯德營造現場負責人、吊車司機、東南水泥廠工安負責人等4人，後來再加上炯德營造負責人、炯德營造經理、下包商工程行負責人等3人。

    林于凱說，東南水泥只有工安負責人被調查，最後無保請回，現在調查重點是，到底問題出在炯德營造未依照施工計畫？還是東南水泥未監督施工計畫？真正應該負責的業主東南水泥，只有工安主管被送辦，這是我國刑法上的漏洞，對於公安意外，刑事上若無特別規定，只能送辦自然人，對於真正應該被追究的企業責任，刑法上無法處理。

    他強調，出事只要外包人員出來擔責任，那應該負起責任的企業，未免太輕易地迴避責任！勒令停工才是業主會痛的。

    針對包商炯德營造，林于凱也指出，2019年執行正泰水泥高雄廠拆除工程時，因未設置護欄、防墜安全網和安全帶等，一位翁姓工人從鋼構塔上維修平台跌落，造成下半身癱瘓，並於去年死亡。

    林于凱批說，炯德營造李姓負責人甚至破壞職災現場，但最後僅判決易科罰金3萬元，難怪這些事情會一再發生，如果在日本，3年內有重大工安事故的公司，會被政府列為拒絕往來戶，台灣卻讓這些該負責的人輕易全身而退。

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