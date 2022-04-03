好險！仁愛鄉投80線昨深夜坍方落石險砸車 車輛緊急煞車躲大劫

仁愛鄉互助村鄉道投80線清流部落明隧道前昨天深夜坍方落石，路過車輛險被砸中，緊急煞車逃過一劫。（裴大生提供）

2022/04/03 12:48

〔記者佟振國／南投報導〕連續降雨影響，南投縣仁愛鄉互助村鄉道投80線清流部落明隧道前，昨天深夜坍方落石，大小石塊掉落路面，剛好有民眾開車經過，緊急煞車才躲過一劫，後方車輛也差點撞上石塊，2車駕駛、乘客都受到不小驚嚇；此外今天上午台14甲線1.5K路樹倒伏雙向一度中斷，近中午則恢復單線雙向通車，山區雨勢持續，也提醒民眾特別注意行車安全。

清明連假前2天受華南雲雨帶影響，仁愛鄉山區迎來較大雨勢，道路也傳災情，互助、新生村重要聯外道路投80線，昨天深夜10點多清流明隧道前邊坡坍方落石，大小1.5石塊掉落路面，險些砸中路過的車輛。

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「傻志工」裴大生表示，當時開車要去彰化接另一名照顧的孩子，行經明隧道前一堆石塊在眼前落下，趕緊踩煞車，終於在落石前停了下來，車上的孩子都嚇到了，大家驚魂未定，下雨加夜間視線不良，發現不知情的後方車輛從左側超車，繼續開向落石路面，趕緊狂按喇叭示警，駕駛才緊急停住，沒有撞上落石，否則後果不堪設想，由於落石阻斷道路，與另1名駕駛冒雨合力將可搬動的石塊移至路邊才勉強通行。

至於台14甲線1.5K霧社路段，上午也因為路樹倒伏阻斷交通，影響上、下山交通，公路總局埔里工務段派員進行清除，近中午先採單線雙向通車，道路持續進行清理，工務段也呼籲路過駕駛遵守現場人員指揮，注意行車安全。

仁愛鄉互助村投80線坍方落石，路過駕駛趕緊停車。（裴大生提供）

今天上午仁愛鄉台14甲線1.5K霧社路段邊坡樹木倒伏，影響雙向交通。（民眾提供）

近中午台14甲線1.5K樹木倒伏陸續清除，先恢復單線雙向通行。（民眾提供）

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