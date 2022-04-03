男無照騎機車挨罰6000元 法院歷經3次審理後判免罰 理由是…

林男無照騎機車挨罰6000元，提告請求撤銷罰單，法院經過3次審理後，法官認為監理單位吊銷林男駕照的程序有瑕疪，判林男免罰。 （資料照）

2022/04/03 12:46

〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子無照騎機車挨罰6000元，林男不服被註銷駕照，提告請求撤銷罰單，法院經過3次審理後，法官認為監理單位吊銷林男駕照的程序有瑕疪，判林男免罰，還可上訴。

林男因交通違規被警方攔查發現駕照早已被註銷，多吃了一張無照騎機車6000元罰單，林男不服，認為他只是因為沒戴安全帽就被吊銷駕照，處分違反比例原則，提告請求撤銷罰單，屏東地院認為林男因6個月內交通違規記點達6點以上才被吊銷駕照，原處分無誤，駁回林男請求。

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林男不服一審判決提起上訴，高雄高分院認為林男駕照是否經合法吊銷或註銷，原審有無善盡職權調查義務，均有疑義，故發回原審屏東地院再行調查後另作適法裁判。

屏東地院重新審理後，發現林男交通違規記點達6次以上被裁處吊扣駕照1個月，限於96年12月19日前繳送，逾期不繳送駕照，自96年12月20日起易處吊扣駕照2個月，97年1月3日前未繳送駕照，自97年1月4日起易處吊銷駕照，1年內不得考領，監理單位送達通知後，林男過了97年1月4日仍未繳送駕照，結果被監理單位直接吊銷駕照。

法官認為監理單位從吊扣1個月變更處分為吊扣2個月到吊銷駕照，事關當事人權益，每次作成變更處分的過程、事由均應合法通知，監理單位吊銷林男駕照過程有瑕疪，違反行政程序法，應撤銷原處分。

監理單位認為第一次合法送達的吊扣駕照裁決通知，已載明逾期繳送駕照的處分程序，若每次變更處分都要郵寄通知，類似案件將耗費龐大行政資源，對於該案更審後的判決結果，不排除提起上訴。

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