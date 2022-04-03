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    基隆台62及62甲區間測速執法 首日開出20張罰單

    台62線實施區間測速執法，首日開出12張超速罰單（記者盧賢秀翻攝）

    台62線實施區間測速執法，首日開出12張超速罰單（記者盧賢秀翻攝）

    2022/04/03 12:18

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市台62線及台62甲線2處實施區間測速，4月1日開始執法，首日共開出20張超速罰單，比起宣導期每天近百件超速降低很多，違規最高平均速率116公里。

    基隆台62線西向11.3K至6.2K及6862甲線北向2號隧道至東海街出口，是基隆率先實施區間測速的路段，4月1日開始執法。

    基隆市交通隊指出，台62線（速限80公里）貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；另台62甲線基隆端東海街口（速限40公里），沿路彎道且坡度大，車輛易因下坡未減速而釀禍。

    交通隊副隊長吳誌權說，2路段都設有固定式測速照相桿，但自96年通車以來大小車禍不斷，且2處路段均無避車彎做移動式測速取締，因此擇易超速及肇事路段建置區間測速，希望藉由速度管理降低交通事故發生。

    在宣導期間，交通隊統計3月14至20日共7天，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件；台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，而且台62線測出有車輛飆速148公里。

    吳誌權表示，4月1日開始執法，首日台62線與62甲線各開出12、8張超速違規，交通隊表示，未來將統計分析交通流量、車行速度、違規及肇事等相關數據，提供公路總局調整道路速限及優化道路工程參考。

    台62線實施區間測施，執法首日有車輛飆速116公里（記者盧賢秀翻攝）

    台62線實施區間測施，執法首日有車輛飆速116公里（記者盧賢秀翻攝）

    台62甲線出口貨櫃車多、彎道，易發生交通事故（記者盧賢秀攝）

    台62甲線出口貨櫃車多、彎道，易發生交通事故（記者盧賢秀攝）

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