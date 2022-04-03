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    首頁　>　社會

    擅改東南水泥拆除計畫 炯德營造、下包商4人交保

    2022/04/03 01:54

    〔中央社〕東南水泥廠施工不慎工安事故，檢方漏夜訊後，依違背建築術成規罪，將承包商炯德公司負責人、經理各新台幣100萬元、工地現場負責人30萬元及下包商工程行負責人60萬元交保候傳。

    東南水泥4月1日下午3時39分，由承包商炯德營造進行廠房拆除工程時，造成水泥高塔倒塌，並撞擊拉扯高壓電纜，導致台電高壓電塔傾倒，高鐵、台鐵運輸中斷，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。

    全案由橋頭地檢署指揮偵辦，2日上午通知東南水泥廠曾姓工安負責人、炯德營造王姓現場工安負責人、林姓工地現場負責人、李姓公司負責人、翁姓經理、曾姓吊車司機，及和下包商某工程行葉姓負責人等人到案說明。

    檢方深夜發布新聞稿說明，炯德公司承包東南水泥拆除工程，再發包給一家工程行施作，但經調查發現，炯德營造李姓公司負責人、林姓工地現場負責人、翁姓經理和工程行葉姓負責人4人疑未依原先拆除計畫進行。

    原本拆除計畫應從上到下分3層拆除，但4人不照計畫，反未經評估即貿然指示現場工作人員改以吊臂及鐵球捶打的工法，進行一次性拆除作業，且未採取適當安全措施，進而造成水泥高塔倒往非預期方向，拉扯高壓電纜導致高壓電塔倒塌。

    經檢察官漏夜偵訊，認為李嫌、林嫌、翁嫌、葉嫌4人涉嫌違反刑法「違背建築術成規罪」等罪嫌重大，惟無羈押必要，分別諭知以100萬元、30萬元、100萬元、60萬元交保。

    這不是炯德營造第一次因工安事件遭司法調查。炯德營造在民國108年就曾發生工地未設安全設施，工人墜落重傷，時任負責人李俊德遭高雄地方法院依職業安全衛生法判拘役30天。4個月前同樣為東南水泥場進行拆除時，也因拆除物不穩，怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，造成一名翁姓工人不治。（編輯：劉學源）1110403

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