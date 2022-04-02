4/2 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北市

今晚（4月2日）開獎的第111000079期今彩539頭獎開出1注，由台北市內湖區內湖路二段406號「好彩頭彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/04/02 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月2日）開獎的第111000079期今彩539頭獎開出1注，由台北市內湖區內湖路二段406號「好彩頭彩券行」開出；第111000079期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000079期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、07、09、11、17、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共110注中獎，每注可得500元；肆獎共1460注中獎，每注可得100元。

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第111000079期今彩539中獎號碼為「03、13、23、26、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共293注中獎，每注可得2萬元；參獎共7619注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8333注中獎，每注可得50元。

第111000079期39樂合彩中獎號碼為「03、13、23、26、32」，四合共8注中獎，每注可得獎金21萬2500；三合共584注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1033注中獎，每注可得1125元。

第111000079期3星彩中獎號碼為「766」，正彩共9注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000079期4星彩中獎號碼為「7263」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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