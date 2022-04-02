好友為了一塊麵包打架 他隔4天才驗傷打輸官司

賴姓男子與施姓好友為了麵包打架後，因為隔了4天才去驗傷，結果傷害敗訴。（記者王捷攝）

2022/04/02 21:55

〔記者王捷／台南報導〕賴姓男子買了麵包給施姓男子的孩子，結果賴男喝醉後發現施男竟然問都沒問，就吃了麵包很生氣，雙方因此爭執起來，賴指控施打人，但施卻辯稱是賴自己喝醉後追打他，還打他的車，最後跌倒才受傷，法官認為賴男在警方到場時沒有主張遭施男毆打，且監視器也看到是賴男自己跌倒，加上賴男被打後隔了4天才驗傷，沒有積極證據證明施男打人，所判處施男無罪。

這個傷害案發生在2年前的5月，賴男跟女友去施男家喝酒，當時賴男自稱喝完酒多少有些記不清楚，但是他有印象他帶了麵包要給施男的小孩吃，但施男看到了麵包，問也沒問就吃掉了，當時施男在屋內就有動手打他，從屋內打到屋外，但監視器沒拍到，他在路邊撿了木板還是木棍的東西，朝施男丟擲，後來還跌倒了，但自己沒有受傷，他因為追不到施男，所以才去砸施男的車。

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賴男說，當時警方有到場，有查看他的身分，但是他並沒有說自己有受傷，是之後接到警方的來電，得知施男有對他提告傷害，問他要不要提告，因此他才隔了4天才去驗傷，驗傷結果是他的手肘、膝蓋、胸部與腳趾有多處擦傷。

但施男辯稱，賴男酒醉脫序先砸他的車，還追著他打，結果賴男自己跌倒，又隔了4天才去驗傷告，他怎麼知道賴男在這4天發生什麼事？南院法官勘驗監視器畫面時，沒有看到施男打人，只看到賴男打著赤膊追打施男結果跌倒，有可能是跌倒後受傷，警方當時也有到場，但賴男卻沒有告知警方被施男毆打，因此以證據能力與經驗法則，判施男無罪。

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