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    公務員偷懶 竟直接註銷868件電子公文

    懲戒法院判劉員休職半年。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判劉員休職半年。（記者吳政峰攝）

    2022/04/02 18:11

    〔記者吳政峰／台北報導〕警政署一名劉姓話務員前任台北市稅捐稽徵處書記時，為了逃避執行分文作業，收到電子公文後直接註銷刪除，數量高達868件，連紙本公文也不例外，35件被棄置在座位下方，未分給各承辦人辦理。刑事部分，劉員被依隱匿公文書罪判刑1年、緩刑3年；職務部分，懲戒法院判他休職6月。

    劉員擔任台北市稅捐稽徵處書記（案發後調警政署話務員）期間，負責總收文（含簽收、管制）、協助調卷及歸檔等業務，詎料，他竟為逃避執行分文作業，在台北市政府公文系統轉入稅務管理系統電子公文網頁中，對於那些已收受的電子公文，在刪除原因欄位，接續不實登載「異常」、「重複」等理由，註銷各電子公文，共有868件電子公文遭其註銷而隱匿，損害公文處理流程的正確性及來文單位的權益。

    不只電子公文遭註銷，連已收受的紙本公文都被他棄置在座位底下，未分給該處的各業管承辦單位處理，數量亦有35件。

    政風室接獲情資察覺有異，調查後確定屬實，劉員自認難逃法網，便和政風人員前往台北地檢署自首。台北地院依「公務員假借職務上之機會，故意犯隱匿公務員職務上掌管之文書罪」，處他有期徒刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，6個月內向公庫支付新臺幣6萬元，及參加法治教育課程6場次。

    全案去年底確定，內政部再把案子送交懲戒法院審理。

    合議庭指出，公務員應誠實且執行職務，不得無故稽延，劉員為逃避執行分文作業，隱匿公務員職務上掌管之文書及登載不實事項於職務上所掌之文書，損害來文單位及檢舉人的權益，除觸犯刑罰法律，並有違公務員服務法規定。

    合議庭審酌劉員隱匿及登載不實公文書數量巨大等違失情節，所為損及政府機關信譽及公務員形象的程度不輕，與其行為後於刑事案件偵查審理中態度，決定判處休職，為期6月，期滿可回復現職。可上訴。

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