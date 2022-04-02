自介「論文代寫」挨罰70萬 女子打官司改判免罰

不只人力銀行，連購物網站上也有論文代寫的服務。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰翻攝）

2022/04/02 17:21

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓女子2020年間在人力銀行網站上刊登接案檔案，稱可處理「論文代寫」，被教育部認定違反「學位授予法」的引誘代寫論文規定，裁罰70萬元。曾女興訟抗罰，主張她所指的論文是企業開會的論文，而非學位論文，日前獲得台北高等行政法院採納，並指她只有刊登「代寫論文」4字，不符合引誘要件，判撤銷罰單。

2020年間，曾女在人力銀行的外包網上刊登自己的接案檔案介紹，以「文案撰寫、小說撰寫、填詞、論文代寫」簡述，被教育部巡查發現，認定她涉犯「學位授予法」中的以廣播、電視、電子媒介、網路廣告或宣播方式，引誘代寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告違規事實。

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教育部依請曾女陳述意見後，仍認定她違規，去年依照涉及學位授予法第18條事件程序及裁罰基準規定，裁處70萬元。曾女不服，興訟抗罰。

曾女表示，她的自我介紹並非引誘代寫「學位」論文的廣告，該外包網是為了提供企業發包工作使用，她的主觀目的為企業、研討會議的論文提供體例及註解之校對服務，並非為引誘學生請其代寫學位論文。「論文代寫」之詞語，應理解為替企業、研討會議、期刊提供論文潤飾之意，不可能產生引誘代寫學位論文的聯想。

曾女指出，「論文」一詞本即有多重意義，「學位論文」僅為多種論文其中一種，按出版途徑分類，論文即可分為學位論文、期刊論文、會議論文、內部報告和電子預印本論文等不同種類，徵才網站上亦確實見有許多政府機關或企業有各式撰寫論文的人力需求。她自介將「論文代寫」與「文案撰寫」、「小說撰寫」、「填詞」等並列，而學位論文的性質顯與文案、小說等大相逕庭，故可認她所指論文並非「學位論文」。

撰寫學位論文撰寫具有高度專業性，若她真有引誘代寫學位論文的意思，理應會寫出其專長領域、學歷等專業背景，否則根本無從達到招徠效果，但她於接案類別欄位的描述，僅有「文字出版相關」、「行銷企劃相關」。

台北高等行政法院採信曾女說法，指光憑論文2字，難以判定其指的是什麼種類的論文，她也沒有說明自己的專業背景為何，自介類別欄位的描述甚至僅有「文字出版相關」、「行銷企劃相關」，與教育無關，難認有何引誘代寫論文的意圖，因而判決撤銷罰單，可上訴。

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