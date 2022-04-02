開庭質疑德文系畢業記者中文不好 檢察官被送評鑑脫身

檢評會決議鄭檢的請求評鑑案不成立。（資料照）

2022/04/02 17:27

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓前記者在職時因案出庭應訊，鄭姓檢察官質疑他是德文系，中文不好，並口出「記者真可怕」等語，被林男認定羞辱人格，請求評鑑。檢察官評鑑委員會審查後認為，鄭姓檢察官行為不構成違失，日前決議請求評鑑。

林男指控，鄭姓檢察官偵訊時數度大聲以「問」阻斷其發言，並表示：「現在開庭時間拖延到了，不是我不讓你講，只是你應該也不想讓你老闆?」但告訴人、告訴代理人卻可以完整回答問題，豈可不給予被告連續陳述辨明機會。

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林男表示，訊問過程中，鄭姓檢察官多次表示「記者真可怕」、「以後不敢跟記者講話」、「被寫成怎樣都不知道」，言詞不當貶抑記者職業，輕視不同職業的社會功能，以不佳態度及言論，歧視其職業。甚至在得知他是德文系畢業後，表示：「德文系喔…難怪中文不好。」羞侮其人格。

林男認為，檢察官身負國家刑事追訴職責，有公正客觀義務，檢察官執行法定職務應以懇切態度訊問被告，不得有笑謔、怒罵或歧視情形，鄭姓檢察官行為已嚴重輕辱他的人格，違反檢察官倫理規範且情節重大，因而向檢評會請求評鑑。

鄭姓檢察官表示，打斷林男的原因，是因為前面的庭已經拖延，超過12點耽誤大家時間，開庭時有表示抱歉，林男若無足夠時間陳述，仍可具狀，並無妨害權利行使。由於許多司法記者出入地檢署，才會有「我以後都不敢跟記者說話」等語，沒有任何歧視或笑謔。

鄭姓檢察官指出，詢問請求人林男的學經歷是偵查的基礎作為，為了解他是故意，還是表達能力問題，沒有任何歧視或笑謔可言。

檢評會勘驗庭訊光碟，鄭姓檢察官在庭訊中出現多次「問」與「句號」等字，應是為了提出問題，便於書記官電腦筆錄記載，縱使林男陳述遭到打斷，庭訊最後，鄭姓檢察官仍問他有無補充，給予充分陳述機會。

至於鄭姓檢察官訊問口出「妳說什麼桌子底下拍，是拍桌子底下吧？妳是記者耶，中文比我還差」、「妳是記者，中文怎麼會表達成這樣？」、「你到底是念什麼學系？」、「德文系哦，所以中文不太好？」等內容，檢評會認定他是藉由訊問釐清報導內容是否依其專業為之，難認有笑謔不佳態度或諷刺。

綜上，檢評會認定鄭姓檢察官的行為尚未構成「檢察官倫理規範」第6條第2項「歧視或不當差別待遇」或第13條第2項「笑謔、怒罵或歧視」的要件，決議請求不成立。

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