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    媽媽、外婆都不管！母親男友伸狼爪 16歲的姐姐挺身救妹

    李男對妹妹伸出狼爪，姐姐發現後向母親和外婆告狀，但她們都不信、不管。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    李男對妹妹伸出狼爪，姐姐發現後向母親和外婆告狀，但她們都不信、不管。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    2022/04/02 10:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕小晴（化名）、小文（化名）的父母離異，兩姐妹跟著媽媽生活，媽媽常帶她們去李姓男友家作客，沒想到李男竟對小文伸出狼爪，小晴發現後向母親和外婆告狀，但她們都不信、不管，小文為了救妹妹只好向老師求援，才讓欺辱妹妹的李男被法官依猥褻罪判徒刑1年4月。

    判決指出，16歲的小晴和13歲的小文常跟著母親去李姓男友家作客，眼尖的小晴發現，李男會趁母親不注意時，偷偷把手伸入妹妹的衣服和褲子，妹妹因患有中度智能障礙，被欺辱時也不知如何反應，她私下向母親和外婆告狀，卻換來大人的責罵，要她不要亂說話。

    小晴不想自己也被李男盯上亂摸，於是拒絕再去李男家，但看到妹妹還是會被媽媽帶去作客，她見家中大人都不管、不理會，於是向學校師長求援：「老師，怎麼辦，我看到媽媽的男朋友有摸妹妹的身體」。老師得知此事後大感驚訝趕緊向妹妹就讀的學校通報此事，校方找來小文輔導後，確定小文被李男猥褻，通報相關單位後再向警方報案。

    高雄地院審理時，李男否認猥褻小文，辯稱小文在他家時常玩得很瘋，有時候還會跳到他身上，他可能是不小心碰到她的身體才引起誤會，更質疑小文很會說謊，是問題學生，說的話沒有人要相信。

    兩姐妹的母親也出庭幫李男說話，說自己跟李男交往10年，她相信李男的為人，不相信女兒說的話；外婆也說，不想把事情搞大，強調他們以後注意點就好。法官傳喚受害的小文出庭時，小文雖然表達能力不是很好，但有說出自己的胸部和下體被觸碰，她覺得不舒服，但沒有告訴媽媽，也沒有告訴別人。

    雖然媽媽和外婆的態度消極，不願把事情鬧大，也不肯相信小晴所說的話，但法官根據相關事證，認定小文確實有被李男猥褻，因此判他有罪，可上訴。

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