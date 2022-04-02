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    首頁　>　社會

    萌柴迷路了 警不捨下班陪玩等飼主

    圖中迷途柴犬萌樣破表。（警方提供）

    圖中迷途柴犬萌樣破表。（警方提供）

    2022/04/02 10:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對情侶前晚到大肚山賞夜景，發現一隻疑似走失迷途的柴犬，因等候許久不見飼主，抱起送警所求助，警方從柴犬身上項圈找到一只名牌循線連繫上飼主，在等候飼主前來同時，多名員警一度因萌柴實在太可愛，捨不得下班陪玩，最後順利讓萌柴平安回家。

    這對熱心情侶當晚抱著一隻柴犬走進台中市第六分局協和派出所，表示在大肚山頂看夜景時，見這隻柴犬走在路上，觀察許久都不見飼主，深怕飼主擔心便將犬隻送往派出所求助，希望員警能協助找到柴犬飼主。

    愛好動物的員警潘瑋琳、卓昱丞除給予該柴犬食物及飲水外，經仔細搜尋之下，於項圈上發現一只名牌，上有該犬名字及飼主聯繫方式，順利聯絡上陳姓女飼主，但陳女家住較遠須從南投趕來，在等待飼主前來同時，準備下班員警們見柴犬實在太可愛也不怕生，萌樣破表，都忘了要返家休息，紛紛留下來陪伴萌柴玩耍。

    陳女隨後趕到派出所時向警方表示，柴犬平時飼養在龍井區自家工廠內，此次竟不慎走失迷途，所幸有熱心民眾及警方的協助，讓柴犬能平安回家；警方提醒民眾，飼養寵物務必施打晶片，且建議於項圈上配戴有飼主聯繫方式之牌子，以利尋獲迷途寵物時，能盡快聯繫到飼主。

    員警捨不得下班陪萌柴玩耍等飼主。（警方提供）

    員警捨不得下班陪萌柴玩耍等飼主。（警方提供）

    圖中迷途柴犬萌樣破表。（警方提供）

    圖中迷途柴犬萌樣破表。（警方提供）

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