4/1 大樂透頭獎1注獨得！1億元獎落彰化

今晚（4月1日）開獎的第111000036期大樂透，頭獎開出1注，由彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段205號1樓「祥榮投注站」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/04/01 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月1日）開獎的第111000036期大樂透，頭獎開出1注，由彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段205號1樓「祥榮投注站」開出；第111000078期今彩539頭獎開出2注，由新北市林口區竹林路1之4號1樓「億美電腦彩券行」及高雄市左營區左營大路654號1樓「白雪公主彩券行」開出；第111000078期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000036期大樂透中獎號碼為「03、10、11、20、34、38，特別號：04」，頭獎1注獨得，可得1億元；貳獎1注中獎，每注可得300萬7284元；參獎共34注中獎，每注可得3萬9703元；肆獎共111注中獎，每注可得7817元；伍獎共1953注中獎，每注可得2000元；陸獎共2752注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6441注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4463注中獎，每注可得400元。

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第111000036期49樂合彩中獎號碼為「03、10、11、20、34、38」，四合7注中獎，每注可得20萬元；三合共189注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5242注中獎，每注可得1250元。

第111000078期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、08、12、14、16、17、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1247注中獎，每注可得100元。

第111000078期今彩539中獎號碼為「05、07、17、25、37」，頭獎2注中獎，可得800萬元；貳獎共302注中獎，每注可得2萬元；參獎共8073注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4806注中獎，每注可得50元。

第111000078期39樂合彩中獎號碼為「05、07、17、25、37」，四合3注中獎，可得21萬2500元；三合共466注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬912注中獎，每注可得1125元。

第111000078期3星彩中獎號碼為「137」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000078期4星彩中獎號碼為「6746」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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