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    男要求復合強行帶走前女友 自知難逃1小時後載到派出所

    警方依妨害自由罪嫌移送陳男。（記者歐素美翻攝）

    警方依妨害自由罪嫌移送陳男。（記者歐素美翻攝）

    2022/04/01 21:28

    〔記者歐素美／台中報導〕25歲陳姓男子為挽回湯姓前女友，今天凌晨3點多約湯女在台中市豐原區南村路一家網咖前見面，湯女約了兩名友人同行，不料，陳男一言不合，竟將湯女強拉上車，湯女友人見狀嚇得趕緊報警，豐原警分局翁子派出所透過監視器，以車追人，陳男自知法網難逃，約1小即將湯女載到翁子派出所，警方調查，陳男確違反湯女自由意願強行控制其行動自由，依妨害自由罪嫌報請台中地檢署偵辦。

    豐原分局翁子派出所於今天凌晨3點36分接獲110通報，指稱台中市豐原區南村路發生男女情感糾紛，女子遭前男友強拉上車載走。警方隨即趕到現場，調查發現，陳男（25歲）與湯女（23歲）交往半年，湯女因覺兩人個性不合要求分手，陳男心有不甘，邀湯女談合，湯女找來兩名友人陪同，不料，陳男竟強行拉走湯女，帶上其小客車後載走，湯女友人見狀立即報案。

    警方獲報後立即發布線上各警網實施攔截圍捕，掌握陳男行蹤，並多方聯繫，陳男自知難逃，約1小時即將湯女載至派出所說明，警方調查陳男確有違反湯女自由意願強行控制其行動自由的行為，依妨害自由罪嫌報請台中地檢署偵辦。

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