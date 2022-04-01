為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中警成立警貓隊？招募限4月1日 網友：差點報名

    台中市警局長在臉書官網公布成立警貓隊，原來是愚人節應景橋段。（擷自TCPB局長室臉書）

    台中市警局長在臉書官網公布成立警貓隊，原來是愚人節應景橋段。（擷自TCPB局長室臉書）

    2022/04/01 20:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局目前已有警犬隊，今天突然在局長臉書官網公布即將成立警貓隊，還煞有介事列出招募原因、待遇及資格等資訊，PO文沒多久就湧入四百多則留言，還紛紛將喵星人照片上傳並留言要報名，最後看到文末備註「愚人節快樂」、「領養不棄養」，原來是警局應景的愚人節橋段，令人會心一笑。

    台中市警局臉書官網「TCPB局長室」，經常針對打擊犯罪、犯罪預防或是為民服務的宣導文章或影片PO文，有時也會應景搭上時事，先前才以「大Ｓ手機號碼20年沒換，等到了具俊曄」「我手機號碼20年沒換，卻等到了假同學」為標宣導反詐騙，今天再針對愚人節做文章，讓網友大讚超有梗，小編太有才。

    該官網今天突然PO出一張「貓警隊冷淡招募中」照片，內文寫道「在『今天』這個『特別』日子，很高興告訴大家，我們即將成立＃TCPB警貓隊，今天釋出相關招募資訊，有職缺、應聘資格、待遇等，希望有志之喵加入我們，一同打擊犯罪，維護治安」。

    接著文中還煞有其事的說明成立原由，列出招募日期2022/04/01-04/01，招募貓數不限，待遇則是肉泥若干條，三節獎金罐罐，年終加烤雞，至於資格：品種、毛色、性別不拘，無經驗可，而報名方式採網路面試，備妥簡歷及全身照，留言此貼文，並註4/1後若無收到錄取通知，是正常情況。

    PO文沒多久就湧入四百多則留言，網友還紛紛將喵星人照片上傳並留言，「 請問有缺緝毒貓嗎？」、「我的貓貓會埋伏，很可以!」、「已穿好制服準備上工！」、「差點去報名」、「2隻警眷可以優先錄取嗎？ 」、「真的不要兔子加入嗎？可以破壞欄杆耶！」令人莞爾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一早被騙3次！炎亞綸公開愚人節新招 網求：傳給我
    2022/04/01 17:49

    一早被騙3次！炎亞綸公開愚人節新招 網求：傳給我
    婁峻碩無預警告假到年底！IG爽呼4字下秒竟哭了
    2022/04/01 17:08

    婁峻碩無預警告假到年底！IG爽呼4字下秒竟哭了

    好好呼吸禾聯空調 打造健康居家型態
    愚人節發文宣布參選桃市長 名嘴議員黃敬平：開個玩笑
    2022/04/01 12:21

    愚人節發文宣布參選桃市長 名嘴議員黃敬平：開個玩笑
    愚人節玩笑！軍事網站酸中國 造出「潛艦之神」
    2021/04/03 05:30

    愚人節玩笑！軍事網站酸中國 造出「潛艦之神」

    遠傳與百家企業加入人才永續聯盟
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播