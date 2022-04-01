中警成立警貓隊？招募限4月1日 網友：差點報名

台中市警局長在臉書官網公布成立警貓隊，原來是愚人節應景橋段。（擷自TCPB局長室臉書）

2022/04/01 20:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局目前已有警犬隊，今天突然在局長臉書官網公布即將成立警貓隊，還煞有介事列出招募原因、待遇及資格等資訊，PO文沒多久就湧入四百多則留言，還紛紛將喵星人照片上傳並留言要報名，最後看到文末備註「愚人節快樂」、「領養不棄養」，原來是警局應景的愚人節橋段，令人會心一笑。

台中市警局臉書官網「TCPB局長室」，經常針對打擊犯罪、犯罪預防或是為民服務的宣導文章或影片PO文，有時也會應景搭上時事，先前才以「大Ｓ手機號碼20年沒換，等到了具俊曄」「我手機號碼20年沒換，卻等到了假同學」為標宣導反詐騙，今天再針對愚人節做文章，讓網友大讚超有梗，小編太有才。

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該官網今天突然PO出一張「貓警隊冷淡招募中」照片，內文寫道「在『今天』這個『特別』日子，很高興告訴大家，我們即將成立＃TCPB警貓隊，今天釋出相關招募資訊，有職缺、應聘資格、待遇等，希望有志之喵加入我們，一同打擊犯罪，維護治安」。

接著文中還煞有其事的說明成立原由，列出招募日期2022/04/01-04/01，招募貓數不限，待遇則是肉泥若干條，三節獎金罐罐，年終加烤雞，至於資格：品種、毛色、性別不拘，無經驗可，而報名方式採網路面試，備妥簡歷及全身照，留言此貼文，並註4/1後若無收到錄取通知，是正常情況。

PO文沒多久就湧入四百多則留言，網友還紛紛將喵星人照片上傳並留言，「 請問有缺緝毒貓嗎？」、「我的貓貓會埋伏，很可以!」、「已穿好制服準備上工！」、「差點去報名」、「2隻警眷可以優先錄取嗎？ 」、「真的不要兔子加入嗎？可以破壞欄杆耶！」令人莞爾。

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