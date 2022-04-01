姓氏區分原住民身分違憲 原民會：尊重司法

憲法法庭1日針對原住民身分法相關規定宣判。（資料照）

2022/04/01 19:53

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭1日直指「原住民身分法」規定小孩要從原住民爸爸或媽媽的姓氏，才能取得原住民身分的規定，違反平等原則，判決違憲。「原住民身分法」的主管機關原住民族委員會回應「尊重司法」。

2001年1月17日公布的「原住民身分法」第4條第2項規定，原漢通婚子女需有傳統名字或從原住民父母姓才能取得原住民身分，憲法法庭1日宣示違反憲法。原民會表示：「尊重司法，將依判決意旨辦理後續事宜」。

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原民會強調，該會將遵照司法院大法官判決所提出的憲法規範要旨，邀集專家學者及原住民族代表研商，並依判決要旨研處後續事宜，經廣泛徵詢原住民族社會意見後，提出符合原住民族意願的法案。

判決重點包括：取用原住民傳統名字有助促進認同；從非原住民父或母的漢姓，並列所屬原住民族傳統意義的名字，亦能客觀表達其認同；原住民身分所需認同表徵宜尊重各自所屬原住民族的自主決定；應依優惠措施的性質作適當的區分等原則。

身兼憲法法庭審判長的司法院長許宗力1日宣告該規定違反平等權，不符比例原則，侵害原住民身分認同權，相關機關應於兩年內修法，逾期失效，屆時若未完成修法，原住民與非原住民結婚所生的子女，不論從父姓或從母姓，均可取得原住民身分，並得辦理原住民身分與民族別的登記。

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