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    首頁　>　社會

    中市運動局員工突倒地不治 檢方相驗為心臟衰竭死亡

    台中市運動局宋姓男員工被發現倒臥在陽明市政大樓後方停車場。（記者歐素美攝）

    台中市運動局宋姓男員工被發現倒臥在陽明市政大樓後方停車場。（記者歐素美攝）

    2022/04/01 12:06

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市運動局宋姓男員工（44歲）昨天在豐原陽明市政大樓後方停車場突然倒臥在地，市府員工見狀趕緊打119報案，經送往豐原醫院急救仍不治；運動局長李昱叡表示，宋男原本就有心血管問題，去年剛開刀裝支架，運動局考量其健康狀況調整其職務，不料仍發生憾事，將全力協助家屬後理後事；警方表示，經檢察官相驗，宋男死因為術後造成的心臟衰竭死亡。

    昨天下午3點多，市府員工在陽明市政大樓後方停車場目擊宋男倒臥地面，嚇得趕緊打119報案，消防局救護車及救護人員趕到現場，一邊幫宋男急救，並將他送往豐原醫院治療，惜仍不治。

    運動局長李昱叡昨獲知立即趕到醫院關心，他表示，宋男原本在運動局全民運動科，去年底因心臟疾病手術裝支架，並請長假休養，今年1月才返回局內工作，考量其健康狀況，因此調整其職務到比較算內勤的秘書室工作，人事室並持續關心宋男，若其身體不適，即准許請假休息，不料，昨外出洽公時發生憾事，將全力協助家屬處理後事。

    豐原分局表示，宋男因從花蓮到台中工作，獨居在外，可能比較未關注到自身健康，致日前才因心臟問題手術治療，其在陽明大樓後方停車突然昏倒送醫不治，經報請檢察官相驗，死因為心臟衰竭。

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