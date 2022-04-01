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    「華燈初上」翻版！監委當「一日國民法官」 模擬法庭上論辯「真兇」

    司法院與監察院共同舉辦「國民法官模擬法庭」活動。（司法院提供）（記者錢利忠攝）

    司法院與監察院共同舉辦「國民法官模擬法庭」活動。（司法院提供）（記者錢利忠攝）

    2022/04/01 12:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕為推廣國民法官新制，司法院與監察院一同在新北地院舉辦「國民法官模擬法庭」活動，由監委扮演「一日國民法官」、證人，共同參與猶如熱門影集「華燈初上」翻版的重大殺人模擬刑案，親身體驗國民法官參與審判的實際情況，由審、檢、辯三方一同參與，抽絲剝繭論辯「兇手」犯行。

    司法院秘書長林輝煌表示，司法權與監察權都是維護法治國精神、保障人權的重要制度，期許兩院有更密切的交流互動，共同攜手實現國民參與審判透明、公正、多元的理念。

    監察院秘書長朱富美則表示，「司法及獄政議題」一直是人民陳情案件的重中之重，未來重大刑案由國民法官參與審理，透過與司法院共同舉辦一系列國民法官活動，相信可以讓監察院同仁對國民法官制度有更深入的認識。

    本次模擬案件是在卡拉ok店發生口角所引起的殺人事件，由具實務專業的庭長、法官、檢察官、律師組成審、檢、辯3方，監委高涌誠、王美玉及監察院同仁則擔任國民法官，共同審理案件。除由法醫親自到庭作證之外，監委葉大華也扮演證人，接受檢察官與辯護人的詰問，完成一場逼真的審判程序。

    司法院秘書長林輝煌（左）與監察院秘書長朱富美（右）合影。（司法院提供）

    司法院秘書長林輝煌（左）與監察院秘書長朱富美（右）合影。（司法院提供）

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