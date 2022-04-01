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    前手球國手裝盲詐騙案 院方上午再審案開庭

    高雄高分院再審案開庭，前手球國手陳敬鎧出庭應訊。（記者鮑建信攝）

    高雄高分院再審案開庭，前手球國手陳敬鎧出庭應訊。（記者鮑建信攝）

    2022/04/01 11:43

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧裝盲詐領理賠金案被判刑定讞，高雄高分檢以民事再審判決等新證據，認為陳全盲，為他提起再審，高雄高分院上午開庭，檢察官林應華等人要求翻案。

    判決書指出，2009年11月24日晚間，就讀彰化師大體育系的陳敬鎧騎車，與施姓國小老師轎車擦撞受傷後，涉嫌佯裝視力受重創，共詐騙保險522萬元理賠金。

    施員則因不滿被陳索討1384萬元，親自前往彰師大蒐證，赫然發現陳幫同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤、打桌球等，向保險犯罪防制中心檢舉後，陳以30萬元和施員和解，涉及詐欺罪則被高雄高分院判刑1年6月確定，可易科罰金。

    昨天上午，高雄高分院再審案首度開庭，檢察官林應華指出，民事再審判決，認定陳全盲，沒有不當得利，就不必探究其申請保險理賠金，是否有詐欺犯行，因為陳某的行為，終究不會發生犯罪的結果，又無危險，依刑法第26條「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」（即不能犯或不能未遂犯）規定，應為無罪判決。

    他又說，陳車禍受傷後，視力時好時壞，申請理賠金的時機點，攸關是否構成犯罪，法院應釐清當時的視力，不能以事後視力變好論罪。

    由於陳敬鎧也提起再審，他的辯護律師並提出現3項新事實、新證據的理由，要求改判無罪，但林應華認為其中如傳喚教授、醫學專家鑑定報告等，不符合再審要件，認為沒有必要。

    庭訊在上午11點多結束，審判長楊宗揚裁定後核辦。

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