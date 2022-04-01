17歲少女歡唱爛醉遭撿屍 醒後自責輕生獲救

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2022/04/01 09:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女小月（化名）跟著一群朋友去鳳山某KTV唱歌，結果被灌醉後，何姓男子假意要送她回家，結果竟是將小月帶回住處性侵；小月不斷掙扎反抗，還是阻擋何男的獸行，事後小月自責不已，竟想要輕生，幸傷口不深未危及生命，直到友人發現她手上有傷，追問後得知她被性侵，趕緊帶著她報警，法官依成年人故意對少年犯強制性交罪判何男徒刑3年2月。

判決指出，2020年8月6日晚間10點多，何姓男子跟著一票友人到鳳山區KTV唱歌，席間，陸續有朋友加入，小月雖和何男等人不認識，也跟著一名女性友人到場歡唱，一群人唱到凌晨兩點多，小月已喝醉癱軟在包廂內沙發。

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帶著小月前往歡唱的女性友人沒有送小月回家，反而請剛認識的何男幫忙，結果何男見小月泥醉，竟萌生色心，把小月帶回自己住處，何男下手性侵時，小月酒醒狂喊「不要」，但仍被何男性侵得逞。

事後，小月不敢向何男追究責任，反而怪罪自己，企圖輕生所幸傷口不深未危及性命，而小月的友人直到看見她手腕的傷痕，追問後才驚覺小月被性侵，連忙拉著她去警局報案。

高雄地院審理時，何男坦承犯行，還說自己已賠錢和小月、她父親達成和解，法官認為，何男的獸行害小月身心受創嚴重，即使已賠償和解，仍無法彌補她受傷的心靈，因此認定「無顯可憫恕」的情況，不同意減刑，依法仍判他3年2月，可上訴。

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