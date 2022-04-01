捍衛墾丁「台灣祭」治安 屏警比照往年派250員警進駐

屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

2022/04/01 09:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明天就是清明連假，屏縣府近年為了維持春天音樂季火苗，打造獨立音樂品牌「台灣祭」，成為遊客關注的音樂品牌，動輒數千樂迷群聚的狀況，屏東警方擔心不肖分子混入衍生治安狀況，今年再次比照過去重兵規模，投入超過250名警力進駐恆春半島，維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

初步統計，這次清明連假警方集結友軍單位包括屏東分局、東港分局、潮州分局、內埔分局、里港分局、刑警大隊、交通隊、保七總隊第八大隊、岸巡第63大隊、保三總隊第二大隊警犬分隊、恆春義警民防中隊及恆春志工中隊等支援警力，共計超過250名警力投入本次活動，也是2019年春天音樂季解體後首次大規模警力進駐。

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警方表示，活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊的緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規劃警力於會場周邊及車輛聚集停放處所規劃步巡方式巡邏，防制可能發生之酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違法失序行為，現場並規劃分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法。更在屏東縣政府及警察局的鼎力支援下，結合監理站及環保局等相關單位，派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛；並藉由活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，結合警力共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

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屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

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