為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捍衛墾丁「台灣祭」治安 屏警比照往年派250員警進駐

    屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

    屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

    2022/04/01 09:33

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明天就是清明連假，屏縣府近年為了維持春天音樂季火苗，打造獨立音樂品牌「台灣祭」，成為遊客關注的音樂品牌，動輒數千樂迷群聚的狀況，屏東警方擔心不肖分子混入衍生治安狀況，今年再次比照過去重兵規模，投入超過250名警力進駐恆春半島，維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

    初步統計，這次清明連假警方集結友軍單位包括屏東分局、東港分局、潮州分局、內埔分局、里港分局、刑警大隊、交通隊、保七總隊第八大隊、岸巡第63大隊、保三總隊第二大隊警犬分隊、恆春義警民防中隊及恆春志工中隊等支援警力，共計超過250名警力投入本次活動，也是2019年春天音樂季解體後首次大規模警力進駐。

    警方表示，活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊的緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規劃警力於會場周邊及車輛聚集停放處所規劃步巡方式巡邏，防制可能發生之酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違法失序行為，現場並規劃分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法。更在屏東縣政府及警察局的鼎力支援下，結合監理站及環保局等相關單位，派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛；並藉由活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，結合警力共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

    屏警大動作派250員警進駐墾丁。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    清明連假首波車潮 今湧現
    2022/04/01 05:30

    清明連假首波車潮 今湧現
    清明節應景超夯 台南春捲皮每斤漲至180至200元
    2022/03/31 22:53

    清明節應景超夯 台南春捲皮每斤漲至180至200元

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身
    清明連假首波南向車潮明湧現 3路段易塞 國5恐從早卡到晚
    2022/03/31 20:47

    清明連假首波南向車潮明湧現 3路段易塞 國5恐從早卡到晚
    週末冷氣團來襲！氣象局1張圖全掌握連假天氣
    2022/03/31 19:29

    週末冷氣團來襲！氣象局1張圖全掌握連假天氣

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播