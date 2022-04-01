攀爬峭壁、大石落如雨下... 品田山雪地驚險搜救影片全紀錄

品田山搜救行動，山上積雪覆蓋成為最大挑戰。（竹縣府消防局提供）

2022/04/01 09:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年2月26日發生品田山雙人墜崖案，新竹縣政府消防局拍攝及剪輯後製雪地搜救紀實「品田山3搜之原來只有更難沒有最難」，發布於臉書粉專及YouTube頻道。為了讓民眾認識登山安全，消防局17日（星期日）上午9點到12點將在尖石鄉尖石文化館辦理「119行動學堂-登山自救課程」，由搜救指揮官馬明義講授新竹縣的山域特色、登山前的準備、迷路時的報案技巧與求生方式以及CPR急救等，即日起開放民眾免費報名參加。

消防局表示，這部品田山雪地搜救紀實「品田山3搜之原來只有更難沒有最難」，影片一開始由消防同仁的兒子爬上自家頂樓幫爸爸「送機」開始，接著是找尋墜落者以及如何接觸與運送，影片中隨時可見積雪覆蓋以及陡峭地形，途中還遇上直徑近100公分的大石頭如雨點般墜落，讓同仁直言「很害怕」，最後是每位出勤同仁的家人給予他們的一段祝福，相當感人！

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尤其，指揮官馬明義的雙親，每次都是從新聞中才得知兒子又出發搜救了，雖然很擔心，但以兒子為榮。馬明義說，搜救過程最擔心同仁的安危，因為大部分的組員都沒有雪地搜救的經驗，因此除了以繩索確保外，過程中組員不斷的互相提醒。

寶山分隊小隊長林佑安表示，因當時天氣冷，只要不動就會從腳底開始發涼，但一動又會消耗熱量；而拖拉傷患的時候最是糾結，因為戴著保暖手套無法握住繩子，戴著薄薄的手套又無法禦寒，以致於不少人的手都凍傷及裂開。

五峰分隊鄧宇君回想當時下降時突然聽到一連串的鞭炮聲，沒多久就看到直徑將近100公分的大石頭如下雨般掉落，至今想起仍驚魂未定；在上方負責確保的尖石分隊何仰哲也坦言當時很害怕，以為是組員失足掉落的聲音。

新埔分隊柯政佑指出，印象最深的是順利將兩具大體送至三角點後，還得爬上將近100公尺的峭壁才能回到步道，當時將近晚間9點，大夥兒為了趕快完成任務而沒有進食，而行動糧也早就吃光，在又冷又餓又累之下，只能靠著意志力爬回步道。

眾人一致認為最驚險的一幕，是竹東分隊小隊長吳忠任在上攀尋找固定點的過程中，帶著100米的主繩，一路從崖底徒手上登至三角點，每個人都嚇了一大跳。

垂直陡下四周都是冰面。（竹縣府消防局提供）

2月26日發生品田山雙人墜崖案，新竹縣政府消防局10名搜救人員出發前的整備。（竹縣府消防局提供）

拖拉時只能戴上薄手套但手會凍傷。（竹縣府消防局提供）

順利將大體送上三角點。（竹縣府消防局提供）

靠繩索保護同仁性命。（竹縣府消防局提供）

陡峭的地形在夜間更危險。（竹縣府消防局提供）

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