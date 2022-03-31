3/31 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新竹縣

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（資料照、擷取自台灣彩券官網，本報合成）

2022/03/31 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月31日）開獎的第111000077期今彩539，頭獎開出1注，由新竹縣峨眉鄉中盛村中興59號的「富得來彩券行」開出；第111000077期雙贏彩、第111000026期威力彩，頭獎均摃龜。

第111000026期威力彩中獎號碼為「第一區：08、11、29、31、36、38，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得398萬8664元；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共64注中獎，每注可得2萬元；伍獎共315注中獎，每注可得4000元；陸獎共2530注中獎，每注可得800元；柒獎共4473注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4405注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬4754注中獎，每注可得100元；普獎共5萬4245注中獎，每注可得100元。

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第111000026期38樂合彩中獎號碼為「08、11、29、31、36、38」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共119注中獎，每注可得5750元；二合共2301注中獎，每注可得750元。

第111000077期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、08、10、11、15、16、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共129注中獎，每注可得500元；肆獎共1334注中獎，每注可得100元。

第111000077期今彩539中獎號碼為「05、08、12、17、19」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共308注中獎，每注可得2萬元；參獎共8956注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3465注中獎，每注可得50元。

第111000077期39樂合彩中獎號碼為「05、08、12、17、19」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共465注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2916注中獎，每注可得1125元。

第111000077期3星彩中獎號碼為「202」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000077期4星彩中獎號碼為「5288」，正彩共32注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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