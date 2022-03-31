三惡男囚禁兩名人頭帳戶賣家 沒戴口罩被警攔檢露餡

兩名買人頭帳戶共犯外出沒戴口罩，被警察盤查而露出馬腳，圖為警方逮捕詐欺共犯場景，與本案無關。（民眾提供）

2022/03/31 20:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓、陳姓、洪姓等3名男子，收購民眾銀行帳戶，再轉賣給詐欺集團，3人涉嫌將想要賣帳戶的兩名男子，關在汽車旅館內，恐嚇「乖一點，亂跑會把你拆了」，不料，朱與陳兩人沒戴口罩，於汽車旅館外被員警臨檢，進而查獲上述犯行，台中地檢署今天依妨害自由罪起訴三人。

起訴書指出，24歲朱男子（綽號台新），21歲陳男（綽號小北），去年加入名為「偏門」的詐欺集團，負責收購帳戶，二人見有利可圖，找來21歲洪姓男子（綽號大熊）參與，先由朱男在臉書上，大肆散發小廣告，「收可控！中信、永豐、國泰、台新優先；渣打、聯邦、玉山、彰化；用途虛擬貨幣代操」，鄭姓男子見到廣告，介紹吳姓好友賣帳戶，吳男去年10月28日，在中市西屯區某汽車旅館與朱男等3人見面。

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雙方見面後，3人要求吳男交出存摺、提款卡，卻將吳男囚禁於汽車旅館內，恐嚇「乖一點，亂跑的話，要把你身體拆了」，同月30日，鄭姓男子又介紹黃姓男子賣帳戶，黃男遭遇與吳男相同，交出3個銀行提款卡與存摺後，被囚禁於汽車旅館。

到了10月31日，由洪姓男子看管2人，朱、陳二人外出把存摺交給上游詐欺集團時，因沒戴口罩，於路口被警方攔檢，警方發現兩人身上有一堆存摺、提款卡，進一步查到上述犯行，將被關在摩鐵的兩人救出來，3人否認犯行，宣稱只是讓吳男與黃男暫時於摩鐵內休息，台中地檢署不採信辯詞，依妨害自由等罪名起訴。

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