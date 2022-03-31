酒店男離婚後發文嗆前妻做S 法官認無關公益判拘役

台北市張姓酒店業男子離婚後，在臉書社群匿名以酒客口吻指稱前妻有接性交易，被告妨害名譽，台北地院法官判張男拘役20天，可易科罰金2萬元。可上訴。（資料照）

2022/03/31 15:44

〔記者張文川／台北報導〕台北市張姓酒店業男子離婚後，在臉書社群匿名以酒客口吻指稱前妻從事八大行業和性交易，被前妻控告妨害名譽。張男原辯稱說的是事實，後來改口認罪，台北地院法官認為張男前妻並非公眾人物，其工作性質屬個人私德，張男公然指責她從事性交易，構成散布文字誹謗罪，判張男拘役20天，可易科罰金2萬元。可上訴。

判決指出，張男2020年1月14日上午在網路臉書社群發文，指前妻「我第一次看到這麼噁心的女人」、「聽聞有接S（性交易），有男友後，還是稱客人寶貝來寶貝去的」、「還有稱客人老公，蠻厲害的」，並有標記其前妻全名。

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前妻得知張男所為後，狀告他加重誹謗。法官認為，張男指稱女方從事性交易工作，並非單純謾罵、嘲弄，被害人並非名人、執法公務員或政治人物，她的職業並非社會關注的焦點，無論女方有沒有從事性交易工作，皆僅屬私德，與公共利益無關，不能主張所說的是事實就可免除刑責。

法官考量張男也是從事酒店業，先否認犯罪，之後才坦承犯行的犯後態度，以及前妻沒有與他和解的意願，犯罪動機在於給前妻難看等因子，將張男判處拘役20天。

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