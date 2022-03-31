涉招攬投資挖礦機詐數千萬 男潛逃泰國被通緝

美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線的男子張維智，因涉嫌招攬投資比特幣挖礦機系統，詐得數千萬元，犯後潛逃泰國，已被台北地檢署發布通緝。（調查局提供）

2022/03/31 13:33

〔記者錢利忠／台北報導〕「假投資詐騙集團」猖獗，警政署展開全國性掃蕩發現，詐團為隱匿金流，利用虛擬貨幣交易方式洗錢，此類犯罪情況，調查局也有掌握，並鎖定「以企業為掩護」的不法集團進行查緝，而身為美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線的男子張維智即屬此類，他因涉嫌招攬投資比特幣挖礦機系統，詐得數千萬元，犯後潛逃泰國，已被台北地檢署發布通緝。

調查局指出，張維智為裕勢投資公司在台的最上線，涉嫌自2014年5月開始，與香港籍共犯鄧錦芳、共犯林飛宏等人，在台發展比特幣投資詐騙集團，該集團對外宣稱，美國氪能集團是以專門技術開發比特幣挖礦機系統，誆稱投資購買挖礦機系統，即可每日分配若干比特幣，吸引不少投資人上鉤。

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張維智等人與被害人約定，涉利用高額紅利的方式，誘騙多名被害人上鉤，被害人分別被騙數十萬至上千萬元，張維智則於案發後潛逃泰國，被依涉犯銀行法、詐欺等罪發布通緝。

無獨有偶，同樣也是利用虛擬貨幣犯罪的上海勃同網絡科技公司實際負責人吳建輝，明知公司營運狀況不佳，卻涉嫌以非法的虛擬貨幣「壹維幣」、交易所「分分通」為餌，以不實的投資資訊誘使被害人信以為真而投資壹維幣，涉嫌詐欺等罪；調查局掌握吳男犯後已潛逃中國，由偵辦此案的桃園地檢署通緝中。

上海勃同網絡科技公司實際負責人吳建輝，涉嫌以非法虛擬貨幣「壹維幣」、交易所「分分通」為餌，以不實資訊誘使被害人掏錢投資，調查局掌握吳男犯後潛逃中國，由偵辦此案的桃園地檢署通緝中。（調查局提供）

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