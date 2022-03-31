阿公「老不修」棉被下偷摸5歲孫女 阿嬤發現怒甩他一巴掌

呂姓男子趁與5歲孫女同睡之際，在棉被底下偷摸她。圖非當事人。（情境照）

2022/03/31 12:44

〔記者楊國文／台北報導〕真是老不修！桃園市呂姓男子趁與5歲孫女同睡之際，在棉被底下偷摸她下體，同床妻子發現後氣得打他耳光，並「大義滅親」通報女童媽媽：「他已非第一次！」呂男矢口否認犯行，辯稱是遭妻子、孫女誣陷，但女童出庭證稱「阿公會摸尿尿的地方」，法官認定罪證明確，高等法院今維持一審見解，仍依「對兒童犯乘機猥褻罪」判呂男1年徒刑。還可上訴。

女童的父母親離異，她與哥哥、弟弟跟著爸爸、阿公呂男及阿嬤同住，女童爸爸自己睡一間房，女童則和阿公、阿嬤同睡。

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判決指出，2018年12月間凌晨，呂男趁身旁5歲孫女睡著，在棉被底下偷摸她下體，女童被阿公舉動驚醒但不敢聲張，直到同床的阿嬤起床上廁所，發現棉被起起伏伏，覺得有異狀，掀開棉被驚見丈夫正掀開孫女裙子、隔著她的內褲撫摸其下體等處，且孫女已醒來，卻不敢聲張。

呂妻怒不可抑，大聲喝斥「老公你在幹嘛！」並氣得毆打他一個耳光。

呂妻斥責表示，呂男已非第一次，之前也曾發現老公酒後會亂摸孫女，當下沒揭發是想給他機會，豈料老公惡性不改，決定通報女童媽媽處理，女童媽媽不姑息報案。

呂男否認犯行，辯稱沒有摸孫女，是妻子故意誣陷他，因為她不想讓他繼續照顧孫女。女童出庭時，對阿公所做的事雖懵懂，但能詳細描述過程，她證稱阿公會摸她「尿尿的地方」，她不喜歡阿公這樣摸她，如果這是不對的，希望阿公受到懲罰。

法官另傳訊呂妻、女童媽媽等人出庭作證，認定和女童說詞均一致，呂男明顯說謊，依對兒童犯乘機猥褻罪判呂1年徒刑。

全案上訴後，呂男仍否認犯行，辯稱太太和孫女說詞是受社工影響，證詞不可採信，但法官認定呂妻、女童供述一致，今仍判呂1年徒刑。

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