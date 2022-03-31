為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    租房給胞弟住卻輕生變凶宅 姊姊這下要賠房東217萬

    台北地院。（資料照）

    台北地院。（資料照）

    2022/03/31 10:44

    〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭縣一間出租房去年發生輕生事件，房東認為變成凶宅，導致房價減損560萬元，向死者胞姊同時也是承租人的女子提告求償，台北地院經囑託不動產估價師事務所鑑定，得知減損金額為217萬多元，判女子必須賠償；可上訴。

    房東主張，女子把租來的房間交給胞弟居住，豈料，去年2月11日上午，男子在屋內輕生，經他詢問仲介業者委託出售建物的行情價格，得知房屋因為變成凶宅，導致原本至少860萬元的售價，剩下280萬元，害他損失580萬元，提告求償。女子未到庭答辯也沒提出書狀說明。

    北院認為，男子輕生時約56歲，應能預見輕生會導致房屋變成凶宅仍為之，因此，輕生與房價減損間具有因果關係，另經囑託不動產估價師事務所鑑定，並由該所估價師分析比較後，減損金額為217萬多元。

    北院說，一般人對於曾經發生過非自然身故的房屋，確實多有忌諱及恐懼，購買意願低落，導致交易價格大幅降低，因此要女子依鑑定結果，賠償房東217萬多元。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹東民宅殺婦命案 嫌疑人抓到了
    2022/03/14 18:19

    竹東民宅殺婦命案 嫌疑人抓到了
    男友在租屋處輕生 高院改判女子不必賠償定讞
    2022/02/09 12:50

    男友在租屋處輕生 高院改判女子不必賠償定讞

    掌握成長先機 為兒童節最好禮物！
    房客輕生變凶宅房價掉65萬元 房東不甘心求償獲判賠
    2022/01/12 10:07

    房客輕生變凶宅房價掉65萬元 房東不甘心求償獲判賠
    屋主誠實賣「凶宅」 黑心房仲騙買家被訴
    2022/01/06 09:57

    屋主誠實賣「凶宅」 黑心房仲騙買家被訴

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    中國新行業 凶宅試睡員一晚4千 還直播證明沒鬼
    2021/12/05 20:19

    中國新行業 凶宅試睡員一晚4千 還直播證明沒鬼
    凶宅不兇！ 法官揪網紅試睡 直播吸引上萬網友觀看
    2021/11/11 22:58

    凶宅不兇！ 法官揪網紅試睡 直播吸引上萬網友觀看
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播