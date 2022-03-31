租房給胞弟住卻輕生變凶宅 姊姊這下要賠房東217萬

台北地院。（資料照）

2022/03/31 10:44

〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭縣一間出租房去年發生輕生事件，房東認為變成凶宅，導致房價減損560萬元，向死者胞姊同時也是承租人的女子提告求償，台北地院經囑託不動產估價師事務所鑑定，得知減損金額為217萬多元，判女子必須賠償；可上訴。

房東主張，女子把租來的房間交給胞弟居住，豈料，去年2月11日上午，男子在屋內輕生，經他詢問仲介業者委託出售建物的行情價格，得知房屋因為變成凶宅，導致原本至少860萬元的售價，剩下280萬元，害他損失580萬元，提告求償。女子未到庭答辯也沒提出書狀說明。

請繼續往下閱讀...

北院認為，男子輕生時約56歲，應能預見輕生會導致房屋變成凶宅仍為之，因此，輕生與房價減損間具有因果關係，另經囑託不動產估價師事務所鑑定，並由該所估價師分析比較後，減損金額為217萬多元。

北院說，一般人對於曾經發生過非自然身故的房屋，確實多有忌諱及恐懼，購買意願低落，導致交易價格大幅降低，因此要女子依鑑定結果，賠償房東217萬多元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法