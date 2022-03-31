為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    擲骰子比大小玩出火氣 丟碗公洩憤險砸瞎好友左眼判賠178萬元

    擲骰子比大小玩出火氣，丟碗公洩憤險砸瞎好友左眼，桃園地院法官判決男子須賠償友人178萬元。（記者鄭淑婷攝）

    擲骰子比大小玩出火氣，丟碗公洩憤險砸瞎好友左眼，桃園地院法官判決男子須賠償友人178萬元。（記者鄭淑婷攝）

    2022/03/31 09:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾姓男子與多名友人餐敘時玩骰子炒熱氣氛，卻因彩金歸屬與鍾姓友人爆發衝突，拉扯間曾男丟擲碗公洩憤，意外砸中鍾男左眼，矯正後視力僅剩0.2，鍾男求償醫療費、勞動力減損、精神撫慰金等共608萬餘元，桃園地院法官判決曾男須賠償178萬3536元，刑事部分曾男已被依過失傷害致人重傷罪判刑6月。

    曾男於2019年6月1日受鍾男邀約，到桃園市楊梅區某餐廳餐敘，一行人在包廂玩骰子比大小助興，由每位賓客輪流做莊、每次下注100元不等，豈料，曾男與鍾男為彩金歸屬發生爭吵，拉扯間曾男抓起碗公丟擲洩憤，不慎砸中鍾男左眼，造成他左眼外傷併水晶體脫位、眼內出血及高眼壓等傷害，接受玻璃體及水晶體切除術、人工水晶體植入手術後，左眼視力僅剩0.2。

    鍾男主張，因左眼視力嚴重損害，造成他勞動能力減損40%，自受傷到65歲退休、以每月10萬元薪資計算，所受損害金額為448萬5333元，加上醫藥費10萬元、精神撫慰金150萬元，曾男應給付608萬5333元；曾男主張，對醫藥費及勞動力減損40%無意見，但鍾男主張每月10萬元收入實屬過高，應以3萬2000元計算為適當，精神撫慰金數字亦屬太高。

    判決指出，鍾男求償10萬元醫藥費有據，他經營便當店但未提出收入證明，若以現今社會經濟狀況、生活水準、基本工資逐年調漲等來看，以每月3萬2000元計算應屬合理，精神撫慰金部分以雙方經濟地位等情況衡量，以50萬元為適當，判決曾男須賠償178萬3536元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    揪眾尋仇找錯對象 被害人無端被砍重傷...行兇幫眾GG了
    2022/01/19 11:45

    揪眾尋仇找錯對象 被害人無端被砍重傷...行兇幫眾GG了
    新聞360》法官大人怎麼了？1案3審判決天差地遠
    2021/07/09 21:30

    新聞360》法官大人怎麼了？1案3審判決天差地遠

    二刀流基金攻守兼備
    性侵、殺人等5類重案 被害人可聲請掌握加害人狀況
    2021/01/13 21:18

    性侵、殺人等5類重案 被害人可聲請掌握加害人狀況
    恐怖情人潑酸前女友 被害人父痛心：女兒「體無完膚」
    2020/11/24 12:41

    恐怖情人潑酸前女友 被害人父痛心：女兒「體無完膚」

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播