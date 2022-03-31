擲骰子比大小玩出火氣 丟碗公洩憤險砸瞎好友左眼判賠178萬元

擲骰子比大小玩出火氣，丟碗公洩憤險砸瞎好友左眼，桃園地院法官判決男子須賠償友人178萬元。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/31 09:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾姓男子與多名友人餐敘時玩骰子炒熱氣氛，卻因彩金歸屬與鍾姓友人爆發衝突，拉扯間曾男丟擲碗公洩憤，意外砸中鍾男左眼，矯正後視力僅剩0.2，鍾男求償醫療費、勞動力減損、精神撫慰金等共608萬餘元，桃園地院法官判決曾男須賠償178萬3536元，刑事部分曾男已被依過失傷害致人重傷罪判刑6月。

曾男於2019年6月1日受鍾男邀約，到桃園市楊梅區某餐廳餐敘，一行人在包廂玩骰子比大小助興，由每位賓客輪流做莊、每次下注100元不等，豈料，曾男與鍾男為彩金歸屬發生爭吵，拉扯間曾男抓起碗公丟擲洩憤，不慎砸中鍾男左眼，造成他左眼外傷併水晶體脫位、眼內出血及高眼壓等傷害，接受玻璃體及水晶體切除術、人工水晶體植入手術後，左眼視力僅剩0.2。

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鍾男主張，因左眼視力嚴重損害，造成他勞動能力減損40%，自受傷到65歲退休、以每月10萬元薪資計算，所受損害金額為448萬5333元，加上醫藥費10萬元、精神撫慰金150萬元，曾男應給付608萬5333元；曾男主張，對醫藥費及勞動力減損40%無意見，但鍾男主張每月10萬元收入實屬過高，應以3萬2000元計算為適當，精神撫慰金數字亦屬太高。

判決指出，鍾男求償10萬元醫藥費有據，他經營便當店但未提出收入證明，若以現今社會經濟狀況、生活水準、基本工資逐年調漲等來看，以每月3萬2000元計算應屬合理，精神撫慰金部分以雙方經濟地位等情況衡量，以50萬元為適當，判決曾男須賠償178萬3536元，可上訴。

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