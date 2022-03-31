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    8旬失智嬤不願離開輕軌站 高雄捷警二度「撒謊」才把阿嬤騙回家

    八旬失智阿嬤堅持要去市場不回家，外籍看護向捷運警察求助。（記者王榮祥翻攝）

    八旬失智阿嬤堅持要去市場不回家，外籍看護向捷運警察求助。（記者王榮祥翻攝）

    2022/03/31 09:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕85歲失智阿嬤在高雄輕軌車站不想回家、堅持要去市場，移工莫可奈何、攔下高雄捷運警察求助，捷警先騙阿嬤開警車帶她去市場，把阿嬤載回家後再騙她有事故要先處理，兩次善意的謊言終於讓阿嬤平安回家。

    捷警指出，家住鼓山區的劉姓阿嬤（85歲、患有失智現象），子女因工作緣故無法照料，遂聘請外籍移工照料阿嬤平日生活。

    捷警溫發榮、劉俊宏巡經輕軌美術館站時，被外籍移工（女、33歲）攔截求助，原來阿嬤不願意回家，直說要去市場買東西，怎麼攔也攔不住。

    經員警勸說，阿嬤仍堅持要去市場買東西，最後員警只好告訴阿嬤：「要以警車載送阿嬤過去市場」，阿嬤才願意搭上警車。

    警方順勢將阿嬤載回住處，停車後、阿嬤才發現有異狀，遂使出「賴」字訣，賴在警車上不願下車，阿嬤的兒子與媳婦紛紛下樓勸說，但阿嬤就是不肯走。

    員警見狀，只好再向阿嬤謊稱：「因為另外有事故要處理，要急著趕往現場，下次再來載阿嬤過去市場！」，阿嬤聽了、才不甘願的下車，並向員警表示：「下次記得要來載我喔！」，後隨家人返回住處。

    警方側面了解，原來阿嬤的兒子曾在市場擺攤賣東西，阿嬤一直都沒去看過，所以才時常吵著要去市場，而阿嬤家人對於員警幫忙表示相當感謝，也對於外籍看護機智表示讚許。

    高雄捷警開巡邏車將八旬阿嬤「騙」回家。（記者王榮祥翻攝）

    高雄捷警開巡邏車將八旬阿嬤「騙」回家。（記者王榮祥翻攝）

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