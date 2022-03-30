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    3/30 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落北市

    今晚開獎的第111000076期今彩539，頭獎開出1注，由台北市士林區美崙街68號1樓「飛利彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚開獎的第111000076期今彩539，頭獎開出1注，由台北市士林區美崙街68號1樓「飛利彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/30 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）開獎的第111000076期今彩539，頭獎開出1注，由台北市士林區美崙街68號1樓「飛利彩券行」開出；第111000076期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000076期雙贏彩中獎號碼為「01、05、08、09、11、12、13、15、16、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1575注中獎，每注可得100元。

    第111000076期今彩539中獎號碼為「01、21、28、29、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共142注中獎，每注可得2萬元；參獎共5544注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9316注中獎，每注可得50元。

    第111000076期39樂合彩中獎號碼為「01、21、28、29、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7015注中獎，每注可得1125元。

    第111000076期3星彩中獎號碼為「782」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000076期4星彩中獎號碼為「1421」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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